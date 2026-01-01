فيرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من البريميرليغ

وكالات /سما/

توج البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، معتليًا صدارة قائمة النجوم المتألقين في بداية الموسم الجديد.

جاء التتويج بعد أداء استثنائي قدمه فيرنانديز في مباراة فريقه أمام إيبسويتش تاون، حيث سجل ثلاثة أهداف وساهم في إحراز هدف رابع لزملائه، ليقود الفريق إلى فوز حاسم وحصد النقاط الثلاث.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لموسم استثنائي بدأه فيرنانديز، بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن الموسم الماضي بأيام قليلة، ما جعله يفتتح الموسم الحالي بحصيلة جائزتين في وقت قصير.

يسعى النجم البرتغالي لمواصلة مستوياته المميزة والمساهمة بفعالية في قيادة مانشستر يونايتد لخوض منافسة قوية على الألقاب المحلية خلال الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا: