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قطاع المكملات الغذائية

خبر : جمعية المكملات الغذائية تدعم المصنّعين المصريين في فتح أسواق تصديرية

الخميس 03 سبتمبر 2026 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية المكملات الغذائية تدعم المصنّعين المصريين في فتح أسواق تصديرية



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية عن مشاركتها في بعثة مشترين دولية، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع.

وذكرت الجمعية في بيان أن هذه البعثة تشكل فرصة حقيقية لتحقيق التواصل المباشر بين الشركات المصرية المصنعة والمستوردين بالدول الأخرى، ما يسمح بفهم احتياجات الأسواق الخارجية والمتطلبات الفعلية للمستهلكين.

وأشارت إلى أن الاجتماعات بين المصنعين المصريين والوفود المشترية من مختلف الدول تسهم في البحث عن فرص للتعاون والشراكة، واستكشاف طرق جديدة لتصدير المنتجات المصرية، مع توفير معلومات حول متطلبات الأسواق الخارجية التي تحسّن من قدرتها التنافسية.

وأضافت الجمعية أنها تسعى بشكل مستمر إلى دعم المصنعين والترويج للمنتجات المصرية، والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتصدير، بما يدعم نمو قطاع المكملات الغذائية خارجيًا وزيادة حصته من الأسواق الدولية.

وفي سياق ذي صلة، كرّمت الجمعية برئاسة الدكتور محمد أنور الشركات التي اشتركت في معرض «فارماكونيكس»، حيث منحتها دروع تقديرية اعترافًا بإسهامها في تطوير صناعة المكملات الغذائية.

واعتبرت الجمعية هذا التكريم تشجيعًا للشركات المشاركة على الاستمرار في الاستثمار والتطوير والابتكار، الأمر الذي يعزز من تنافسية القطاع المصري ويمكّنه من تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الدولية بنجاح.

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