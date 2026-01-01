شهيدان بينهما طفل في هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة المغير شمال رام الله

رام الله/سما/

استشهد شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال ومستوطنيه مساء يوم الأربعاء، خلال اقتحام قرية المغير شمال رام الله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الرقبة، وآخر برصاصة في الظهر، خلال هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال على القرية، ونقلت المصابين إلى المستشفى.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا لـ"وفا"، باستشهاد الشابين عمر محمد نعسان والطفل خليل أبو عليا وكلاهما (16 عاما)، وذلك عقب هجوم لمستعمرين ترافقهم قوات الاحتلال.

وقال، إن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا وسط القرية قرب المسجد الكبير، وهاجموا منزلين يعودان للمواطنين صالح سليمان وشحادة كعابنة، وسرقوا أغناما.

وأضاف أن قناصة من جيش الاحتلال اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أثناء سرقتهم للأغنام، أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشابين بجروح حرجة ما لبثا أن فارقا الحياة أثناء نقلهما إلى المستشفى.