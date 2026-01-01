نجمات يتألقن بفساتين حمراء على السجادة الحمراء

وكالات /سما/

يحافظ اللون الأحمر على قوته في جذب الأنظار، خاصة حين تختاره النجمات في إطلالاتهن الفاخرة على السجادة الحمراء والمناسبات الكبرى، مما يكشف عن تنوع كبير في الأذواق بين القصات الجريئة والتصاميم الناعمة.

اختارت النجمة نجوى كرم فستاناً من الساتان اللامع باللون الأحمر، بقصة ضيقة تبرز انسيابية القوام، مع تصميم مكشوف عند الكتفين والصدر. زيّن الجزء العلوي بحواف سوداء رقيقة وتجاعيد ناعمة تمتد على طول الفستان، وأكملت نجوى الإطلالة بجوارب سوداء شفافة وصندل أسود بكعب عالٍ.

أما الفنانة صبا مبارك فاختارت فستاناً أحمر طويلاً من توقيع ليث معلوف، بتصميم ينسدل بانسيابية ويحدد الجسم، مع فتحة جانبية عالية منحته طابعاً جريئاً. تميز التصميم بحمّالات على شكل ربطة فيونكة أضفت لمسة رومانسية وخففت من قوة اللون الأحمر.

تألقت سيرين عبد النور بفستان من تصميم سارة مراد، جمع بين الرومانسية والجرأة، حيث اتسم بياقة مفتوحة وقصة محددة تبرز الخصر. أضفت الأجزاء الشفافة عند منطقة الخصر لمسة عصرية، وانسدل الفستان في تنورة طويلة وواسعة مع فتحة جانبية طويلة، وتكمّل الإطلالة ذيل طويل يزيد من فخامتها وسحرها.

اختارت يارا فستاناً من ماركة إيلي ذا ليبل بقصة ملكية لافتة، يجمع بين الفخامة والأنوثة بأسلوب عصري، مع ياقة مفتوحة ومرتفعة من المنتصف تكشف الكتفين. تتميز بقماش الساتان بتفاصيل هندسية ناعمة تلتف حول الخصر، وتنسدل إلى تنورة طويلة وواسعة، واكتملت الإطلالة بمجوهرات ناعمة.

اعتمدت ديميت أوزدمير إطلالة عصرية بفستان أحمر بقصة ضيقة تبرز القوام وتجمع بين البساطة والرقي، مع ياقة مرتفعة وطبقات قماش منسدلة بشكل درابيه ناعم. أضافت أكمام قصيرة بصيحة الكاب لمسة أنيقة، وأكملت اللوك بنظارات شمسية سوداء صغيرة وحقيبة من فالنتينو مزينة بتطريزات ورود ملونة وسوار معدني فضي.

ارتدت فهرية أفجان فستاناً أحمر بتصميم أنيق وبسيط، بقصة مستقيمة ومحددة مع ياقة دائرية مرتفعة بدون أكمام. تميز الفستان بجيوب عند جانبي الخصر مع أربطة وأشرطة طويلة منسدلة أضفت حيوية على التصميم.

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