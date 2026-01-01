طرق عملية لمشاركة الأب الفعلية في رعاية المولود منذ البداية

وكالات /سما/

قدوم المولود يعيد تشكيل معالم الأسرة بسرعة كبيرة، وينقل الوالدين من حياة معينة إلى نظام جديد كليًا. بينما تجد الأم نفسها غارقة في مشاعر متضاربة من الفرح والإرهاق والقلق، قد يشعر الأب بأنه غير متأكد من موقعه في هذه المعادلة الجديدة، وكيف يمكنه أن يترجم وجوده إلى دور فاعل وليس مجرد مراقب لأم تتحمل كل المسؤولية.

الحقيقة أن الأيام الأولى لا تتطلب أبًا يمتلك كل الإجابات، بل تحتاج إلى حضور فعلي. أب يستعد للتعلم، يتشارك المهام، ويمنح الأسرة شعورًا بالطمأنينة والاهتمام المشترك. الأبوة الحقيقية لا تبدأ عندما يكبر الطفل، بل من اللحظة الأولى التي يقرر فيها الأب أن يكون جزءًا من تفاصيل طفله اليومية.

واحدة من أجمل الطرق لبدء هذه الرحلة هي أن يمنح الأب طفله وقتًا خاصًا بعيدًا عن فكرة أن الأم وحدها القادرة على التعامل معه. يمكن للأب أن يحمل الطفل برفق، يضمه بهدوء، يتحدث إليه بصوت منخفض، ويراقب ملامحه الدقيقة. حتى لو لم يتمكن المولود من الرد أو التفاعل كما يتصور الأب، فإن هذه اللحظات البسيطة تبني جسرًا عاطفيًا مبكرًا بينهما، وتسمح للأب بتعلم إشارات طفله المختلفة عندما يجوع أو يتعب أو يحتاج إلى تغيير الحفاض.

من الطبيعي أن يشعر الأب بالتوتر في البداية. معظم الآباء يحتاجون إلى وقت حتى يعتادوا حمل مولودهم والتعامل معه بثقة. دور الأم هنا هو التشجيع لا النقد؛ عبارة بسيطة مثل "خذه بين ذراعيك، سأساعدك إذا احتجت" تحول حمل الطفل من مهمة تثير الخوف إلى لحظة يتطلع إليها الأب.

تغيير الحفاض قد يبدو مهمة روتينية صغيرة، لكنها في الحقيقة أحد أقوى المدخل الحقيقي لعالم الطفل. هذه المهمة تحول دور الأب من موفّر مادي إلى مشارك فعلي في الرعاية. يتعلم الأب بهدوء كيفية تحضير الحفاض والمناديل والملابس النظيفة، مع الالتزام بالنظافة وغسل يديه جيدًا. مع مرور الأيام، تتحول هذه الروتينية إلى فرصة للتواصل؛ الأب يبتسم للطفل أثناء تغييره، قد يغني له، يكرر اسمه بحنان. هذه التفاصيل البسيطة قد تصبح فيما بعد جزءًا من الذكريات الجميلة التي تتشكل منذ الأيام الأولى.

عندما يحين وقت استحمام المولود، يمكن للأب أن يشارك في التحضير: جمع المنشفة والملابس والحفاض، أو مساعدة الطفل بعد الانتهاء. لا يتوجب عليه القيام بكل الخطوات من البداية، خاصة إذا شعر بقلق من التعامل مع كائن صغير جدًا. يمكنه أن يبدأ بدور بسيط، ثم يكتسب الثقة تدريجيًا. الأفضل أن تصبح هذه اللحظات طقسًا عائليًا تعاونيًا بدل أن يشعر أحدهما بأنه يتحمل كل شيء وحده، مع الحرص الدائم على السلامة وعدم ترك المولود بمفرده بالقرب من الماء.

قراءة قصة لحديث الولادة قد تبدو فكرة غريبة، لكن صوت الأب نفسه يصبح مألوفًا ومطمئنًا للطفل. بضع دقائق يوميًا من قراءة قصة قصيرة أو كتاب مصور بصوت هادئ تحفز ذكاء الطفل حتى لو لم يفهم المعاني بعد. الأمر لا يتعلق بالقصة بقدر ما يتعلق بالصوت والحضور والروتين. عندما يجلس الأب بجانب طفله كل مساء ليقرأ له، فهو يصنع لحظة هادئة تجمع بين القرب واللغة والحنان، وقد يستمر هذا التقليد الجميل مع الطفل عندما يكبر.

إذا كانت الأم ترضع طبيعيًا، قد يعتقد الأب أنه مستثنى من هذه العملية. الحقيقة أنه يمكنه أن يكون حاضرًا بطرق كثيرة: إحضار الماء أو الطعام للأم، تهيئة مكان مريح لها، حمل الطفل بعد الرضعة، مساعدة الأم في تهدئة المولود أو تغيير حفاضه. أما إذا كان الطفل يتغذى على الحليب الصناعي، فيمكن للأب تعلم طريقة التحضير وفقًا لتعليمات الطبيب والالتزام بقواعس النظافة والتخزين الآمن. المهم أن يشعر الأب بأن تغذية الطفل مسؤولية عائلية مشتركة، وأن دوره لا ينتهي عند شراء الحليب، بل يمتد إلى اللحظة التي يحتضن فيها طفله ويمنحه الرعاية والحنان.

الليالي الأولى قد تكون مرهقة جدًا للأم، خاصة مع الاستيقاظ المتكرر لإطعام الطفل أو تهدئته أو تغيير حفاضه. لا يعني هذا أن الأب يجب أن يستيقظ في كل مرة بغض النظر عن ظروف عمله، بل البحث معًا عن طريقة عادلة وواقعية لتقاسم المسؤوليات الليلية. قد يتولى الأب تغيير الحفاض قبل الرضعة أو بعدها، أو يساعد في تهدئة الطفل، أو يتحمل بعض المهام المنزلية في اليوم التالي لتعطي الأم راحة أكثر. عبارة بسيطة مثل "نامي أنتِ، سأعتني به قليلًا" قد تكون أثمن من هدية غالية، لأنها تؤكد للأم أنها ليست وحدها في هذه المرحلة.

توثيق هذه الأيام يصبح كنزًا عائليًا مستقبليًا. يمكن للأب استخدام هاتفه أو كاميرته لالتقاط لحظات تتجاوز الصور التقليدية: يد المولود تمسك بإصبع أحد الوالدين، ملابسه الأولى، سريره الصغير، لحظات نومه، أول خروجة معهما. يمكنه أيضًا كتابة ملاحظات قصيرة عن اللحظات المهمة: تاريخ أول حمام، أول ابتسامة، موقف طريف حدث بالمنزل. بعد سنوات، تصبح هذه التفاصيل بوابة جميلة تعود بالأب والطفل إلى أيام الطفولة المبكرة جدًا.

ألبوم بسيط يحتفظ الأب فيه بصور الطفل وذكريات الأيام الأولى يمكن أن يصبح سجلًا خاصًا للعلاقة بينهما. لا يحتاج إلى تصميم احترافي؛ صفحة بسيطة تحمل صورة المولود وتاريخها وكلمات كتبها الأب بيده قد تكون أكثر تأثيرًا من ألبوم فاخر. مع السنوات، تضاف صور جديدة ومواقف طريفة، ليصبح السجل شهادة على نمو العلاقة بين الأب وطفله.

من الأخطاء الشائعة نسيان أن الأم أيضًا تحتاج إلى عناية واهتمام بعد الولادة. يمكن للأب أن يسأل زوجته يوميًا عن حالها، ويشجعها على الراحة والأكل والشرب، ويتفهم أن التعب وتقلب المشاعر جزء طبيعي من ما بعد الولادة. الاهتمام لا يجب أن يتحول إلى مراقبة أو أوامر، بل إلى شراكة قائمة على الاحترام والاستماع. إذا لاحظت الأسرة أعراضًا جسدية أو نفسية مقلقة، من الأفضل طلب المشورة الطبية.

إشراك الأب لا يعني فقط الاهتمام المباشر بالطفل، بل أيضًا تخفيف الأعباء المحيطة بالأم. غسل الأطباق، ترتيب غرفة المولود، تحضير وجبة بسيطة، شراء الاحتياجات، غسل الملابس، تنظيم المنزل، كلها أفعال تسمح للأم باستعادة طاقتها. عندما تجد الأم أن الأب يتحمل جزءًا من المسؤوليات اليومية، تستطيع أن تمنح الطفل وقتًا واهتمامًا أكبر دون الشعور بأن كل أعباء الحياة تقع على كتفيها وحدها.

كل مولود له شخصيته وإيقاعه الخاص. يحتاج الأب إلى فرصة ليكتشف طفله بنفسه، لا أن يحصل على تعليمات مستمرة من الآخرين. قد يكتشف أن الطفل يهدأ عند سماع صوته، أو يفضل طريقة معينة في الحمل، أو يستجيب للغناء، أو ينام بشكل أفضل بعد روتين معين. عندما يشارك الأب في هذه الاكتشافات، يبدأ في بناء لغة خاصة مع طفله، لغة لا تحتاج إلى كلمات كثيرة، بل تعتمد على الملاحظة والصبر والتجربة.

الأخطاء في البداية أمر طبيعي جدًا. قد ينسى الأب مكان الملابس، أو يتوتر عند تغيير الحفاض، أو لا يعرف لماذا يبكي الطفل. المهم ألا يمنعه الخطأ من المحاولة مرة أخرى، وألا تجعله الأم تشعر بأن كل تجربة اختبار يجب أن ينجح فيها من المرة الأولى. يمكن للوالدين التعامل مع هذه الفترة كمرحلة تعلم مشتركة؛ كلاهما يتعلم، وكلاهما يكتشف طفلًا جديدًا وحياة أسرية جديدة. كلما كان التعاون بينهما أكثر هدوءًا وتفهمًا، أصبح الانتقال إلى الأبوة والأمومة أسهل على الجميع.

حتى لو عمل الأب لساعات طويلة، يمكنه تخصيص وقت ثابت قصير لطفله: عشر دقائق في الصباح أو نصف ساعة في المساء. المهم أن يكون حاضرًا بفعل، بدون انشغال دائم بالهاتف أو العمل. يمكن أن يقضيها في حمل الطفل، الحديث إليه، قراءة قصة، مساعدته في تغيير الملابس، أو مجرد الجلوس بجانبه ومراقبته أثناء نومه. الطفل في هذه المرحلة لا يحتاج إلى أنشطة معقدة، بل إلى صوت مألوف، وجه قريب، وذراعين يشعر بأمان فيهما.

حضور الأب في المواعيد الطبية الروتينية للمولود يوسع معرفته بالتطعيمات والتعليمات الأساسية للرعاية، بدل أن تكون كل المعلومات في ذهن الأم وحدها. هذا لا يساعد على توزيع المسؤولية فقط، بل يمنح الأب ثقة أكبر عندما يحتاج إلى رعاية طفله بمفرده، ويشعر الأم بأنها ليست الشخص الوحيد المسؤول عن تذكر التفاصيل.

لا تحتاج الأسرة إلى طقوس كبيرة لصنع ذكريات جميلة. قد يصبح احتضان الطفل قبل النوم طقسًا يوميًا، أو التقاط صورة أسبوعية، أو قراءة قصة قصيرة، أو تشغيل أغنية هادئة في وقت معين، أو نزهة قصيرة عندما يسمح الوضع الصحي والطقس. هذه الطقوس الصغيرة تعطي الأيام الأولى إيقاعًا دافئًا وتساعد الأب على بناء علاقة مستمرة مع طفله بدل أن تكون مشاركته مرتبطة بالمناسبات الكبيرة فقط.

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