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خبر : كيدمان وبولوك تتألقان بإطلالات متنافسة في عرض "الساحرات العمليات 2"

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيدمان وبولوك تتألقان بإطلالات متنافسة في عرض "الساحرات العمليات 2"



وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- ظهرت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان والممثلة الأمريكية ساندرا بولوك بتصاميم متباينة على السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلم "الساحرات العمليات 2" (Practical Magic 2) في لوس أنجلوس، حيث جسدت النجمتان دورًا للمرة الثانية في تتمة الفيلم الكلاسيكي الصادر عام 1998.

اختارت كيدمان فستانًا من دار فيرساتشي الإيطالية، يجمع بين طبقات من الدانتيل الأسود وقماش بلون البشرة، مما أضفى تأثيرًا شفافًا على التصميم. جاءت التنورة بقصّة غير متماثلة، واكتملت الإطلالة بحذاء دانتيلي أسود برقبة رفيعة.

بينما اختارت بولوك فستانًا طويلًا من المخمل الأسود صممه نيكولا غيسكيير حصريًا لدار لويس فويتون الفرنسية. يتميز الفستان بقصّة مستقيمة وفتحة صدر عميقة مغطاة بطبقة شفافة، وعلوها ياقة بيضاء مدببة الشكل مع أساور بيضاء تشكل تبايناً حادًا مع اللون الأسود للفستان.

خلال جولتهما الترويجية للفيلم في أوروبا، قدمت كيدمان إطلالات متعددة من دار شانيل. ظهرت في فستان باللون الأزرق الفاتح مزيّن بالترتر ويحمل عناصر متدلية تضيف حركة ديناميكية، وفي ظهور آخر ارتدت فستانًا أسود بتفاصيل لؤلؤية عند الكتفين.

أما بولوك فاختارت فستانًا من مجموعة جيفنشي لخريف 2026 بطبعة مستوحاة من جلد النمر بتصميم عاري الكتفين يجمع بين الكورسيه والتنورة الواسعة. كما ظهرت في إطلالة أخرى من دار إيرديم البريطانية تجمع بين اللونين الأسود والأبيض، تتضمن سترة سوداء مفتوحة بأكمام طويلة وتفاصيل دانتيلية، مع تنورة بيضاء بقصّة غير متماثلة.

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