موجة تصعيد بين أميركا وإيران ترفع أسعار النفط والغاز الأوروبي

وكالات /سما/

ارتفعت أسعار النفط والغاز الأوروبي الثلاثاء في أعقاب تطورات عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن ضربات على إيران للمرة الثانية على التوالي، فيما أعلنت طهران عن عملية رد وصفتها بـ"الحاسمة".

ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 5.20% ليصل إلى 90.22 دولارًا، متجاوزًا حاجز 90 دولارًا للمرة الأولى منذ أواخر تموز/يوليو، فيما ارتفع خام برنت الأوروبي من بحر الشمال للتسليم في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 4.60% إلى 94.65 دولارًا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرد على أي عملية إيرانية بـ"قصف أشد وأقوى بكثير"، ما أضاف مزيدًا من التوتر على أسواق الطاقة العالمية.

جاءت الضربات الأميركية بعد إصابة ناقلتي نفط بـ"مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفقًا لوكالة "ماريسكس" اليونانية للشؤون البحرية. وعبّر المحللون عن قلق من تأثر حركة الملاحة في المضيق، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية.

قال محلل في كومرتسبانك كارستن فريتش إن "آمال الأسبوع الماضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة تلقت ضربة قوية"، مضيفًا أن السؤال الأساسي يتعلق باستمرار حركة الملاحة البحرية عبر المضيق رغم التصعيد الجديد.

أما المحلل إدوارد روزنبرغ من شركة "ستراتيجي شيرز" فرأى أن "التطورات حول مضيق هرمز تتحكم بحركة الأسعار، وتتفاعل مع عوامل أخرى منها العقوبات وتوقف المفاوضات وعدم اليقين بشأن رغبة إيران في إنهاء الأزمة".

شهدت أسعار الغاز الأوروبية قفزة حادة الثلاثاء، حيث ارتفع عقد "تي تي إف" الهولندي الآجل بنسبة 6.20% ليصل إلى 74.14 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2023.

ويعود الارتفاع الحاد في أسعار الغاز إلى أن الاحتياطيات الأوروبية منخفضة في هذا الوقت من السنة، ما يعني طلبًا كبيرًا على الإمدادات قبل حلول الشتاء وفترة الطقس البارد.

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