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أمل كلوني في البندقية

خبر : أمل كلوني بإطلالة أنيقة قبل تكريم زوجها في مهرجان البندقية

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمل كلوني بإطلالة أنيقة قبل تكريم زوجها في مهرجان البندقية



وكالات /سما/

البندقية/سما- وصلت أمل كلوني وزوجها النجم جورج كلوني إلى مدينة البندقية استعدادًا لانطلاق الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، المقرر إقامته من 2 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2026.

سيكون المهرجان بمثابة منصة لتكريم جورج كلوني، الذي سيستقبل جائزة الأسد الذهبي لعام 2026 تقديرًا لمسيرته الفنية.

اختارت أمل كلوني لهذه المناسبة طقمًا من الحرير بدرجة الزيتي، يتألف من شورت وقميص مع بلايزر من تصميم علامة Tom Ford الفاخرة. أكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، وهي الاختيار المفضل لها في معظم ظهوراتها العلنية.

ينتظر العالم حفل الافتتاح الذي سيسلط الأضواء على مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية المشاركة في هذه النسخة من المهرجان.

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