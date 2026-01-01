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كرة قدم - أوروغواي

خبر : جماهير دانوبيو تقتحم الملعب وتعتدي على لاعبيها في كأس أوروغواي

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير دانوبيو تقتحم الملعب وتعتدي على لاعبيها في كأس أوروغواي



وكالات /سما/

مونتيفيديو/سما- شهدت مباراة دانوبيو ومونتيفيديو سيتي توركي في كأس أوروغواي، يوم الثلاثاء، اقتحامًا جماهيريًا لملعب تشاروا واعتداءات على لاعبي الفريق المحلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

حضرت الواقعة في ظل غضب جماهيري عميق، بعد تسليم دانوبيو نفسه بهدفين لخصمه دون رد، وتفاقمت الأزمة بأداء متراجع للفريق الذي لم يحقق سوى فوز وحيد خلال مشواره الأخير من 15 مباراة، مما أوقعه في خطر المنطقة الحمراء.

قبل النهاية بلحظات، اقتحم عدد من المشجعين الملثمين أرضية الملعب متجهين مباشرة صوب اللاعبين، حيث مارسوا الاعتداء على فاسوندو بالاتي وسيباستيان رودريغيز وسط فوضى عارمة.

تصدى لهذا الاقتحام حارس مرمى دانوبيو كيفن مارتينيز، البالغ 20 سنة، الذي ترك خطه الخلفي وتوجه نحو زملائه محاولًا حمايتهم من الاعتداءات، قبل أن يتعرض للاشتباك مع أحد المهاجمين من الجماهير.

تدخلت فرق الأمن وبقية اللاعبين لفض الاشتباك وتفريق الجماهير، بينما تظهر مقاطع الفيديو المتداولة محاولة بالاتي الفرار من المواجهة قبل تعرضه للدفع والضرب.

أسفرت المباراة عن فوز مونتيفيديو سيتي توركي برباعية لعبها ناهويل دا سيلفا في الدقائق الأخيرة، بعد أن كانت الجماهير قد بدأت بهتافات غاضبة ضد لاعبي فريقها قبل اقتحام الملعب.

يتحضر دانوبيو الآن لمواجهة حاسمة أمام بينارول يوم السبت ضمن نفس البطولة، في محاولة للخروج من الأزمة الرياضية والإدارية التي يعاني منها.

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