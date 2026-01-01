إليزابيتا فرانكي: المرأة تختار حضورها قبل مظهرها

وكالات /سما/

أطلقت دار الأزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي حملة إعلانية جديدة لموسم خريف وشتاء 2026 تضع المرأة ومحددات هويتها الخاصة في محور الرسالة البصرية، بعيداً عن النمطية وقوالب الجمال المفروضة.

تركز الحملة على تقديم صورة للمرأة حرة الاختيار، واثقة من نفسها، تمتلك وعياً كاملاً بقيمتها. لا تسعى المرأة التي تجسدها الحملة إلى نيل رضا الآخرين أو لعب أدوار معينة، بل تستخدم الملبس والإكسسوارات كأداة للتعبير عن شخصيتها الحقيقية.

تشير الحملة إلى تحول في مفهوم النظرة والمراقبة البصرية؛ إذ تستخدم اللون الأحمر، الذي يرتبط تاريخياً بالخفاء والمنع، رمزاً بصرياً جديداً يعيد توجيه الانتباه نحو الهوية ما وراء السطح، نحو ما لا يمكن إخفاؤه.

تعتمد الحملة لغة تصميمية متطورة تجمع بين الخامات الفاخرة والكورسيهات بخطوط معمارية دقيقة والإكسسوارات النحتية، مما يخلق عالماً بصرياً معاصراً تتعايش فيه الأناقة والشخصية على قدم المساواة.

تُختم الدار رسالتها بتأكيد واضح: الأناقة لا تحتوي المرأة ضمن إطار محدد، بل المرأة هي من تعطي ما ترتديه معناه وقيمته، مما يعكس فلسفة تصميمية تضع صاحبة الملبس في مركز القرار والتحكم.

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