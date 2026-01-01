مصر: القبض على ندى الكامل ومغني راب في واقعة مخدرات بمدينة نصر

وكالات /سما/

القاهرة/سما- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وعلى مغني راب شهير، في حملة أمنية نفذتها في محافظة القاهرة. جاء الاعتقال عقب ضبط كميات من مسحوق يشتبه في احتوائه على مواد مخدرة إلى جانب مبالغ مالية كانت بحوزتهما.

وتمكنت جهات الأمن من توقيف المقبوض عليهما في نطاق دائرة مدينة نصر بالقاهرة الكبرى، وعُثر لديهما على كميات من المسحوق المشبوه الذي يُخشى أن يتضمن مادة الكوكايين إلى جانب ملابس نقدية بمبالغ لم تُحدد بدقة حتى الآن. وأوضحت المعلومات الأولية أن المواد المضبوطة ستخضع لفحوصات معملية للتحقق من تكوينها الحقيقي وطبيعتها.

وأحيلت الحالتان إلى جهات التحقيق المختصة التي بدأت فور استلام الملف إجراء التحريات اللازمة لاستكشاف ملابسات الواقعة بالكامل. تضمنت هذه الإجراءات استجواب المقبوض عليهما وسماع أقوالهما، بالإضافة إلى فحص المضبوطات وتحديد مصدر المواد المشبوهة وآليات الحصول عليها وتوزيعها.

وجاءت واقعة الاعتقال هذه ضمن إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة الجرائم المتصلة بحيازة والترويج للمواد المخدرة والقضاء على شبكات تداولها. وتسعى السلطات من خلال هذه الحملات إلى معالجة ظاهرة الإدمان والتعامل غير القانوني بالعقاقير المحظورة وتطبيق القانون على المتورطين.

ارتبط اسم ندى الكامل بالأوساط الفنية والإعلامية في مصر نتيجة زواجها السابق من الممثل المصري أحمد الفيشاوي، الذي تزوجته ثم انفصلت عنه لاحقًا. وشغلت حياتها الشخصية الاهتمام الإعلامي في مصر خلال السنوات الماضية على خلفية هذا الارتباط وتفاصيل انفصالهما.

وستستكمل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية بحسب ما تقتضيه القوانين المصرية، وتشمل هذه الإجراءات تقييم نتائج الفحوصات المعملية للمواد المضبوطة والتحقق من هويتها الدقيقة، بالإضافة إلى استكمال التحريات حول ملابسات الواقعة ومحاولة كشف أي شبكات أو أطراف أخرى قد تكون مرتبطة بالقضية.