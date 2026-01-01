قرود ثلاثة تثير الهلع في شوارع سلقين بريف إدلب السوري

وكالات /سما/

سلقين/سما- تحول هروب ثلاثة قرود من حديقة للحيوان في ريف إدلب شمال غربي سوريا إلى مطاردة مكثفة في شوارع مدينة سلقين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وعضات.

لم يكن سكان مدينة سلقين يتوقعون أن تتحول شوارعهم إلى ميدان مطاردة درامي لحيوانات هاربة. وقد تسببت القرود الثلاثة، التي يُرجح أنها فرت من حديقة للحيوان، بحالة من الهلع الواسع بين السكان المدنيين، مع قيامها بمهاجمة عدد من الأشخاص العابرين في الطرقات العامة.

وفق المعلومات الأولية، تعرض عدد من السكان لإصابات نتيجة عضّ هذه الحيوانات الهاربة، وتم نقل المصابين إلى المشفى المركزي للعلاج. وسط هذه الأحداث، شرعت السلطات المحلية في محاولات متواصلة لملاحقة الحيوانات الهاربة والسيطرة عليها.

ورغم الطابع الدرامي للأحداث، لاقى الخبر تفاعلاً طريفاً من وسائل الإعلام المحلية والعربية، والأجمل من ذلك كان تفاعل الأهالي والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. امتلأت التعليقات بالقفشات والنكات، حيث سخر أحدهم مازحاً من الحادثة بقوله: "لا أحد يشتري موزاً هذه الفترة حتى لا يتعرض للتشليح والاغتيال من القرود".

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