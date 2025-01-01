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الدوري الألماني

خبر : لاعب الوسط المغربي نايل العيناوي ينتقل إلى لايبزيج بالإعارة

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب الوسط المغربي نايل العيناوي ينتقل إلى لايبزيج بالإعارة



وكالات /سما/

لايبزيج/سما- انتقل لاعب الوسط الدولي المغربي نايل العيناوي إلى فريق لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة من نادي روما الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي، وفقًا لما أعلنه النادي الألماني عبر حسابه في منصة «إكس».

وتضمّن الاتفاق خيارًا لشراء اللاعب، الذي يبلغ 25 عامًا، بشكل دائم. سيرتدي العيناوي قميص فريقه الجديد برقم 21، وأعرب عن سعادته بالانضمام إلى فريق العاصمة الألمانية في فيديو نشره النادي.

انضم العيناوي إلى صفوف روما في بداية الموسم الماضي قادمًا من نادي لانس الفرنسي بصفقة بلغت قيمتها 23.5 مليون يورو. خاض 35 مباراة بقميص الفريق الإيطالي، سجل خلالها هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين.

على الصعيد الدولي، خاض العيناوي 22 مباراة بقميص المنتخب المغربي منذ استدعاؤه للمرة الأولى في سبتمبر 2025، وسجل هدفين. كان أساسيًا في نسخة كأس العالم الأخيرة، حيث شارك في جميع مباريات منتخب بلاده وصولًا إلى ربع النهائي، حيث خسر المغرب أمام فرنسا بنتيجة 0-2.

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