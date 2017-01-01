أمل كلوني.. هوية جمالية متسقة على السجادة الحمراء بفينيسيا

وكالات /سما/

تتميز النجمة أمل كلوني بنهج مختلف عن معظم النجمات في اختيار إطلالاتهن للمهرجانات العالمية؛ فبينما يُفضل كثيرات التنويع والتجريب، تختار كلوني الاستقرار على هوية جمالية محددة تعكس شخصيتها وتراثها الفني.

تعتمد أمل في كل ظهور على مجموعة عناصر أساسية أصبحت ملمحًا مميزًا لها: الشعر الطويل بدرجات البني الدافئ، والتموجات الناعمة التي تمنحه حركة وحجمًا، والملامح الطبيعية البسيطة التي لا تثقل الوجه بالمكياج الثقيل، والبشرة المشرقة الخالية من الإفراط.

في حضورها الأخير بمهرجان فينيسيا 2026 إلى جانب زوجها الممثل جورج كلوني، حافظت على نمطها المعتاد بشعر منسدل مموج بألوان بنية دافئة مع خصلات أفتح، وملامح طبيعية هادئة تعكس أناقة بسيطة وفعالة.

وفي الحضورات السابقة على مدار السنوات الماضية، لم تحدث أمل تغييرًا جوهريًا في مسارها الجمالي؛ ففي 2025 استمرت في استخدام الشعر الطويل مع خصلات عسلية ومكياج ناعم مشرق، أما في 2024 فحافظت على اللون البني الدافئ مع تدرجات ذهبية تضيف عمقًا وحيوية.

في 2023 اختارت تسريحة طويلة برفعة نصفية مع خصلات أمامية ناعمة، مع مكياج برونزي هادئ وشفاه بلون نيود وردي. أما ظهورها في 2017 فشكّل استثناءً طفيفًا، حيث اختارت شعرًا كاريهًا قصيرًا بتسريحة ريترو مع مكياج سموكي ناعم وشفاه حمراء كرزية، لكنها حافظت رغم ذلك على طبيعتها الأنثوية الهادئة.

يعكس هذا الالتزام بالهوية الجمالية الواضحة ثقة أمل بنفسها وفهمًا عميقًا لما يناسب ملامحها وشخصيتها، حيث تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والنكهات العصرية دون الوقوع في فخ التغيير المستمر الذي قد يفقد الإطلالة توازنها وتأثيرها البصري.