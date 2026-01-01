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الزواج والتوافق

خبر : علامات التنافر بين الزوجين خلال السنة الأولى

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات التنافر بين الزوجين خلال السنة الأولى



وكالات /سما/

تمثل السنة الأولى من الزواج مرحلة حرجة وحساسة يواجه فيها الزوجان انتقالاً جذرياً من الحياة الفردية إلى الحياة المشتركة، وتترافق هذه الفترة مع تحديات متعددة تتطلب صبراً ومرونة وحواراً مستمراً لبناء أساس قوي للاستقرار.

وفقاً لخبيرة العلاقات الأسرية دولت خليل، فإن أبرز تلك التحديات تبدأ بـ"صدمة الواقع"، حيث يكتشف كل طرف الطباع الحقيقية للشريك بعيداً عن مثاليات فترة الخطوبة، ويواجهان عادات يومية وتفاصيل تتعلق بطريقة التفكير وإدارة الغضب والتعامل مع المشاكل لم تكن واضحة قبل الزواج.

تبرز الخلافات بشكل خاص حول الإدارة المالية للمنزل، حيث يحدث اختلاف في أولويات الصرف وطريقة توزيع الراتب وتحديد المصاريف الضرورية والكماليات، خاصة وأن كل طرف يأتي من بيئة لها أسلوبها الخاص في إدارة المال، وغياب الاتفاق على ميزانية مشتركة واضحة والشفافية بينهما يضعفان الثقة المتبادلة.

وتشكل تدخلات الأهل وعدم وضوح الحدود الأسرية من أصعب التحديات التي تهدد استقرار الحياة الزوجية في عامها الأول، حيث يواجه الزوجان صعوبة في رسم حدود واضحة لتدخل العائلات في حياتهما الخاصة وتكوين شخصية مستقلة للأسرة الجديدة، وقد يشعر أحدهما بصراع ولاء بين البيت الجديد والأسرة الأصلية.

وتشير خليل إلى أن غياب أدوات التواصل الفعال يعوق حل النزاعات بطريقة بناءة، حيث يفتقر الطرفان في البداية إلى القدرة على تقبل الاختلاف في وجهات النظر والإنصات الجيد والتعبير الواضح عن الاحتياجات، مما يؤدي إلى سوء فهم وتوتر متكرر.

يضاف إلى ذلك غياب الحلول الوسط، حيث يأتي كل طرف بخلفيات وتوقعات مختلفة، وقد يتشبث أحدهما برأيه ويرفض التنازل، معتقداً أن الطريقة التي نشأ عليها هي "الصواب المطلق" أو أن الحل الوسط يعني "خسارة".

ويمثل تقسيم المسؤوليات والأعمال المنزلية عقدة أخرى، إذ يؤدي عدم توزيع المهام بشكل عادل إلى شعور أحد الطرفين بالإرهاق والضغط النفسي، خاصة عندما يفترض أحدهما أن الآخر يعرف ما يجب فعله دون نقاش واضح.

وأخيراً، تشكل اختلاف الأهداف والتوقعات المستقبلية تحدياً محورياً، فقد لا يتحدث الزوجان بوضوح عن أهدافهما قبل الزواج، ويكتشفان وجود رؤى متناقضة للمستقبل والخطط الحياتية، وقد يدخلان الحياة الزوجية بتوقعات غير واقعية عن الحب واليوميات.

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