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الهلال والإصابات

خبر : الفحوصات الطبية تحدد موقف ثيو ولاجامي من مواجهة الشباب

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفحوصات الطبية تحدد موقف ثيو ولاجامي من مواجهة الشباب



وكالات /سما/

الرياض/سما- يخضع لاعبا الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، الفرنسي ثيو هرنانديز والسعودي علي لاجامي، لفحوصات طبية شاملة بعد يوم من تعرضهما لإصابات في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي.

أصيب لاجامي في الدقيقة 25 من الشوط الأول، بينما استبدل هرنانديز عند بداية الشوط الثاني، وكلاهما عانى من إصابات عضلية في منطقة الفخذ تطلبت انسحابهما من المباراة.

سيقيم خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، نتائج الفحوصات لتحديد مدة غياب اللاعبين وبرنامج التأهيل والعلاج اللازم خلال الفترة المقبلة. ستكون النتائج محددة لإمكانية مشاركة ثيو ولاجامي في مباراة الشباب المقررة يوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

من جهته، خطط مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاجي لجلسة تدريبية استشفائية واسترجاعية في الأربعاء لباقي اللاعبين، قبل التركيز على تحضيرات مواجهة الشباب على ملعب ستاد شنغهاي للتعاون.

يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد كامل، 12 نقطة، بعد فوزه في أربع مباريات متتالية على كل من الفيصلي والفيحاء والخليج والأهلي.

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