إيليمان ندياي يصل إلى مانشستر سيتي بصفقة تاريخية

وكالات /سما/

مانشستر/سما- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، ضم المهاجم السنغالي إيليمان ندياي قادمًا من صفوف إيفرتون. وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 87.8 مليون دولار، على أن يرتبط اللاعب بالفريق بعقد يمتد لخمسة أعوام.

يُعتبر هذا الانضمام سابع انتقال يبرمه سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وسيحمل ندياي المرتبة التاريخية كأول لاعب سنغالي يرتدي قميص الفريق الإنجليزي العريق.

اشتهر ندياي، البالغ من العمر 26 عامًا، بقدرته على الأداء بكلتا القدمين، مما يمنحه مرونة تكتيكية تسمح له باللعب على جناحي الملعب أو في قلب الهجوم. قضى اللاعب آخر موسمين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، وسبق له أن مثّل منتخب السنغال في نسختي كأس العالم 2022 و2026.

قال ندياي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: «عملت طوال حياتي من أجل فرصة كهذه. لم تكن مسيرتي سهلة دائمًا، لكنني كنت أؤمن باستمرار بقدرتي على اللعب لفريق ينافس على أكبر الألقاب، وها أنا اليوم أحقق ذلك».

وأضاف اللاعب: «أحب اللعب بأسلوب يعتمد على الاستحواذ والتمرير على الأرض ضمن فريق هجومي يسعى دائمًا إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. ولذلك أعلم أن هذا الفريق هو المكان المثالي بالنسبة لي».

وُلد ندياي في فرنسا وقضى جزءًا من طفولته في السنغال. انطلقت مسيرته الاحترافية مع شيفيلد يونايتد، حيث برع بشكل ملحوظ وحاز جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الذي شهد صعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023. انتقل بعدها إلى مرسيليا الفرنسي وقضى موسمًا واحدًا، قبل عودته إلى إنجلترا للانضمام إلى إيفرتون في 2024.

قال هوجو فيانا، المدير الرياضي في مانشستر سيتي: «لا شك لديّ في أن جماهير سيتي ستشعر بالحماس عند مشاهدة ندياي بقميص الفريق». وتابع: «نحن نؤمن بأن هذا النادي يوفر البيئة المثالية لتطوير اللاعبين. ونلتزم تجاه كل لاعب نتعاقد معه بمساعدته على الوصول إلى أفضل مستوياته. أنا متحمس لرؤية ما يمكن أن يحققه إيليمان في الأعوام المقبلة، لأن العمل مع المدرب إنزو ماريسكا وجهازه الفني سيمنحه فرصة التطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز».

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