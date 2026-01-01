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اقتصاد أمريكا

خبر : الإنفاق على البناء والتشييد في أمريكا ينخفض 0.5% خلال يوليو

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإنفاق على البناء والتشييد في أمريكا ينخفض 0.5% خلال يوليو



وكالات /سما/

واشنطن/سما- أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 0.5% في الإنفاق على مشروعات التشييد والبناء خلال يوليو الماضي، حيث انخفض إجمالي الإنفاق إلى 2.158 تريليون دولار على أساس سنوي.

جاء الانخفاض مخالفًا لتوقعات المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.1%، وذلك بعد استقرار مستويات الإنفاق في يونيو السابق عند حوالي 2.168 تريليون دولار وفقًا للبيانات المعدلة.

كان قطاع البناء السكني محرّك الانخفاض الرئيسي، حيث تراجع الإنفاق عليه بنسبة 1.3% ليصل إلى 859 مليار دولار سنويًا، مما يعكس تباطؤ نشاط المشاريع السكنية في الفترة المذكورة.

على صعيد القطاعات الأخرى، انخفض الإنفاق الخاص على مشروعات التشييد بنسبة 0.5% إلى 1.614 تريليون دولار، بينما شهدت المشروعات غير السكنية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 755.2 مليار دولار.

أما على المستوى الحكومي، فتراجع الإنفاق على مشروعات التشييد بنسبة 0.2% إلى 543.4 مليار دولار، مع تسجيل انخفاض مماثل بنسبة 0.2% في الإنفاق على المشروعات التعليمية والطرق السريعة، حيث بلغ الإنفاق على الأول 112.3 مليار دولار والثاني 150.3 مليار دولار على أساس سنوي.

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