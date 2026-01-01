الواحدي ينضم لهامبورج.. ثاني مغربي في صفوف الفريق الألماني

وكالات /سما/

هامبورج/سما- أتمّ نادي هامبورج الألماني، الثلاثاء، الاتفاق مع الظهير الأيمن الدولي المغربي زكريا الواحدي قادماً من صفوف جينك البلجيكي، ليصبح ثاني لاعب مغربي في تاريخ النادي بعد وسط الملعب بلال ندير.

أعلن هامبورج عن الصفقة عبر موقعه الرسمي، موضحاً أن الواحدي البالغ من العمر 24 عاماً سيرتدي القميص رقم 7، وأنه اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح. ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، وقّع اللاعب عقداً طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2031 بمقابل مالي بلغ ثمانية ملايين يورو.

وُلد الواحدي في بلجيكا وحصل على الجنسية المغربية، حيث يمثل المنتخب الوطني المغربي دولياً وشارك مؤخراً في كأس العالم 2026 بأميركا الشمالية، حيث ودّع فريقه البطولة من دور الثمانية.

قال المدير الرياضي لهامبورج كلاوس كوستا: "بضم زكريا نحصل على ظهير يتمتع بحيوية كبيرة وعقلية هجومية؛ إذ تتناسب طاقته وأسلوب لعبه الشجاع تماماً مع فلسفتنا الكروية. كما أن عزيمته وقدرته على الانطلاق في المساحات خلف الدفاع ومهارته في الثلث الأخير من الملعب تمنحه العديد من الخصائص التي كنا نبحث عنها في هذا المركز."

أبدى الواحدي حماساً لهذه الخطوة، قائلاً: "هامبورج نادٍ كبير في ألمانيا ويتمتع بتاريخ عريق. أتطلع بشدة إلى اللعب في ملعب فولكسبارك، فحسب ما سمعته، تمتلئ مدرجاته دائماً بالجماهير. أرغب في إسعاد المشجعين بأسلوب لعبي، وأعدهم ببذل قصارى جهدي دائماً من أجل النادي."

شق الواحدي طريقه من كرة القدم الهواة في بلجيكا إلى الاحتراف واللعب الدولي، وحقق ذلك بفضل جهوده الشخصية. وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع جينك، خاض 116 مباراة رسمية سجّل خلالها 20 هدفاً وقدّم 13 تمريرة حاسمة، من بينها 11 مباراة في المسابقات الأوروبية.

جاء انضمام الواحدي إلى هامبورج بعد أيام من عودة لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا بشكل نهائي من آرسنال الإنجليزي، حيث وقّع عقداً طويل الأمد بقيمة تسعة ملايين يورو، بعدما أقرضه النادي الإنجليزي الموسم الماضي فسجّل سبعة أهداف.

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