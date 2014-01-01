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كرة قدم ألمانية

خبر : روديجر يعتزل اللعب الدولي بعد 86 مباراة مع ألمانيا

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
روديجر يعتزل اللعب الدولي بعد 86 مباراة مع ألمانيا



وكالات /سما/

أعلن المدافع الألماني أنطونيو روديجر، يوم الثلاثاء، قراره بإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني بعد أن قضى مع الفريق الوطني 12 سنة متتالية. واستبدل روديجر التزامه الدولي برغبته في التركيز على مهامه مع فريقه الإسباني، مع إفساح المجال أمام الأجيال الشابة من اللاعبين الألمان.

خاض الدفاع الألماني ذو الـ 33 سنة 86 مباراة رسمية بقميص فريقه الوطني منذ أول ظهور له عام 2014. لعب دورًا محوريًا في خط الدفاع الألماني وشارك في عدة نسخ من بطولة كأس العالم وبطولة أوروبا للأمم.

قال روديجر عبر حسابه على منصة إنستجرام: «بعد فترة من التفكير، حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب وإفساح المجال أمام الجيل الأصغر سنًا». وأضاف المدافع: «رغم أننا لم نحقق أي لقب كبير في البطولات الأخيرة، واضطررنا إلى تحمل بعض الخيبات المؤلمة، فإن هذه المرحلة كانت فصلًا مميزًا للغاية في حياتي».

لم يشارك روديجر في الفريق الألماني الذي توّج بلقب كأس العالم عام 2014. شهد طوال مسيرته الدولية خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في نسختي كأس العالم 2018 و2022. كانت آخر مباراة له مع المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 حين خسرت ألمانيا أمام باراجواي في دور الـ 32.

حقق روديجر لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي الإنجليزي عام 2021، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد سنة 2022. أضاف في رصيده مع الملكي لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2024.

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