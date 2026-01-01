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إسرائيل ترفع جاهزيتها القصوى تحسبًا لهجوم إيراني مباغت

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترفع جاهزيتها القصوى تحسبًا لهجوم إيراني مباغت



القدس المحتلة/سما/

يواصل الجيش الإسرائيلي رفع مستوى جاهزيته تحسبًا لاحتمال تعرضه لهجوم إيراني مفاجئ، وفق ما أفاد به مصدر عسكري رفيع.

ونقل موقع واللاه العبري عن المصدر قوله إن شعبة العمليات في الجيش تنفذ منذ فترة استعدادات دفاعية مكثفة على أعلى المستويات لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة على جميع الجبهات.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية أدخلت خلال الأشهر الماضية تحسينات تكنولوجية متقدمة أسهمت في تعزيز قدرات الدفاع وحماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التطورات الأمنية الأخيرة، لا سيما عقب الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن. ووفق المصدر، أصدر رئيس شعبة العمليات توجيهات إلى هيئات الأركان للاستعداد لاحتمال تنفيذ إيران هجومًا مباغتًا ضد إسرائيل، في سيناريو قد يضطر الجيش الإسرائيلي فيه إلى الرد منفردًا أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير يراجع بصورة دورية الخطط العملياتية الدفاعية والهجومية، ويصادق على التعديلات المطلوبة بما يتناسب مع تطورات المشهد الأمني.

كما أوضحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه في حال تصاعد التوترات، سيتم العمل وفق مستويين من التأهب، أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى، لضمان أعلى درجات الاستعداد. وأضافت أن التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة مستمر على مدار الساعة وفي مستويات متقدمة.

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