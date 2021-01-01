جريليتش يعود مجددًا إلى إيفرتون بعقد إعارة من مانشستر سيتي

وكالات /سما/

ليفربول/سما- عاد الجناح الدولي الإنجليزي جاك جريليتش إلى صفوف فريق إيفرتون للموسم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، بموجب عقد إعارة من مانشستر سيتي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

أثبت جريليتش نجاحه في الموسم الماضي مع الفريق المرسلي، حيث اكتسب ثقة جماهير إيفرتون بسرعة وحقق إنجازات ملموسة. خاض لاعب الـ 30 عامًا 20 مباراة في الدوري الممتاز، وسجل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة، قبل أن تضطره إصابة في القدم إلى التوقف عن المشاركة في فبراير.

يأتي عودة جريليتش بعد اكتمال تأهيله البدني مع الفريق الطبي لإيفرتون، وينضم كسادس صفقة انتقالات للنادي في الفترة الصيفية الحالية. سبقته إلى الفريق، تحت قيادة المدرب ديفيد مويس، كل من ميرلين روهل وهايدن هاكني وتيريك جورج وكريستيان نورجارد وبرينان جونسون.

أعرب لاعب المنتخب الإنجليزي عن ارتياحه للعودة إلى معسكر الفريق، قائلًا لقناة النادي الرسمية: «أنا سعيد للغاية. أعتقد أنني أقدم أفضل ما لدي في كل شيء في الحياة، وليس فقط في كرة القدم، عندما أشعر بالحب. هذا ما منحني إياه المدرب، وما منحني إياه زملائي في الفريق، وخاصة ما منحني إياه المشجعون».

يتمتع جريليتش بسجل حافل في الدوري الإنجليزي، حيث خاض 211 مباراة عبر مسيرته بالبطولة، وشارك مع منتخب إنجلترا في 39 لقاء دولي. وحقق عديد الألقاب بعد انتقاله من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي سنة 2021.

في السنوات الأربع التي قضاها مع فريق بيب جوارديولا، من 2021 إلى 2025، كان جزءًا أساسيًا من طاقم حقق إنجازات محلية وقارية كبيرة. تضمنت تلك الإنجازات ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز وكأسين للاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقبل مباراته القادمة مع إيفرتون أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد على ملعب هيل ديكنسون، أعرب جريليتش عن تطلعه: «أنا متشوق للغاية لهذا الأسبوع. لقد بذلت قصارى جهدي خلال الشهرين الماضيين للعودة إلى هذه اللحظة».

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