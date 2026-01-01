"أسطول الحرية" يعتزم ​​الإبحار إلى غزة

وكالات /سما/

أعلن منظمو أسطول الحرية صباح الأربعاء عزمهم الإبحار إلى قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للمنظمين، تتضمن المهمة الجديدة محطات توقف في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا قبل أن يواصل الأسطول رحلته نحو غزة. وجاء في بيانهم: "انطلقت مهمة دولية جديدة، تهدف إلى التصدي للحصار غير القانوني والدموي الذي تفرضه إسرائيل على غزة".

في شهري يونيو ويوليو،أبحرت سفينة التحالف، هاندالا 2، حول الدول الاسكندنافية، وتوقفت في موانئ النرويج والسويد والدنمارك. وفي هذا الشهر، أبحرت السفينة كيت من بريستول بالمملكة المتحدة، وتوقفت في موانئ أيرلندا وألمانيا وفرنسا.

قال المنظمون: "في كل محطة، سيقف الأسطول جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية للضغط على حكوماتها لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل، بما في ذلك منع شحنات الأسلحة والطاقة التي تغذي العدوان الإسرائيلي، ووقف التعاون الدبلوماسي والعسكري، وفرض عقوبات فعّالة".

وأضافوا: "تهدف هذه الرحلة إلى حشد الدعم الشعبي وممارسة ضغط دولي قبل محاولة الأسطول المزمعة للوصول إلى غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2026".

قال زوهار تشامبرلين-ريجيف، عضو اللجنة التوجيهية للتحالف: "إن أسطول الحرية ينطلق مجدداً لأن حكوماتنا لا تزال تقصر في أداء واجباتها. وسنحمل في كل ميناء مطلب منح الفلسطينيين حرية العيش بكرامة".