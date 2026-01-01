  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أسطول الحرية" يعتزم ​​الإبحار إلى غزة

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أسطول الحرية" يعتزم ​​الإبحار إلى غزة



وكالات /سما/

أعلن منظمو أسطول الحرية صباح الأربعاء عزمهم الإبحار إلى قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للمنظمين، تتضمن المهمة الجديدة محطات توقف في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا قبل أن يواصل الأسطول رحلته نحو غزة. وجاء في بيانهم: "انطلقت مهمة دولية جديدة، تهدف إلى التصدي للحصار غير القانوني والدموي الذي تفرضه إسرائيل على غزة".

في شهري يونيو ويوليو،أبحرت سفينة التحالف، هاندالا 2، حول الدول الاسكندنافية، وتوقفت في موانئ النرويج والسويد والدنمارك. وفي هذا الشهر، أبحرت السفينة كيت من بريستول بالمملكة المتحدة، وتوقفت في موانئ أيرلندا وألمانيا وفرنسا.

قال المنظمون: "في كل محطة، سيقف الأسطول جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية للضغط على حكوماتها لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل، بما في ذلك منع شحنات الأسلحة والطاقة التي تغذي العدوان الإسرائيلي، ووقف التعاون الدبلوماسي والعسكري، وفرض عقوبات فعّالة".

وأضافوا: "تهدف هذه الرحلة إلى حشد الدعم الشعبي وممارسة ضغط دولي قبل محاولة الأسطول المزمعة للوصول إلى غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2026".

قال زوهار تشامبرلين-ريجيف، عضو اللجنة التوجيهية للتحالف: "إن أسطول الحرية ينطلق مجدداً لأن حكوماتنا لا تزال تقصر في أداء واجباتها. وسنحمل في كل ميناء مطلب منح الفلسطينيين حرية العيش بكرامة".

الأكثر قراءة اليوم

نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

فانس يفجر مفاجأة بحديثه عن "المسيح الدجال" وفرضية "آخر الزمان"

رسالة نارية من الحرس الثوري لأمريكا: الرد قادم وستندمون

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

الأخبار الرئيسية

كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

من داخل غزة.. نتنياهو يؤكد استمرار الوجود العسكري والسعي لتجريد حماس من السلاح

يقود حماس ناشطون مجهولون ..هارتس: إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة بغزة إثر صعوبة إدخال قواتها لمناطق سيطرة حماس

2-7-730x438

السلطة الفلسطينية: لا نستبعد استهدافاً إسرائيلياً لرجالنا في الأجهزة الأمنية.. لخلق الذرائع

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية