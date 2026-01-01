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كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال مؤتمر «وقت الحسم» الذي نظمته صحيفة «يديعوت أحرونوت» والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إنه لا يعترف بمصطلح الإرهاب اليهودي، قائلا: «لقد ألغيت هذا المفهوم، والإرهاب هو من يرتكب أعمالا ضد دولة إسرائيل».

وردا على سؤال الصحفي موران أزولاي بشأن اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وصف كاتس هذه الاعتداءات بأنها «عنف»، مؤكدا ضرورة معاقبة مرتكبيها، وأضاف: هم الآن في السجن.

فيما يتعلق بالوضع الأمني ​​في غزة، قال الوزير: "لا يوجد حل حقيقي دون هجرة حقيقية من هناك".

وأضاف: "80% من سكان غزة يرغبون في الهجرة. كل شيء جاهز للهجرة جوا وبحرا وبرا، لكن مصر ليست مستعدة لذلك. حاليا، تتأخر الهجرة لأن الدول المستقبلة غير مستعدة لها دون دعم أمريكي".

وفيما يتعلق بايرن، قال كاتس أيضاً إن احتمالية شن إيران هجوما على إسرائيل تتزايد مع ازدياد الضغط عليها وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأضاف: "إنهم يهاجمون اليهود في الأعياد لأنهم يكرهونهم، ولنتذكر أحداثاً كثيرة وقعت في الماضي. لكننا مستعدون للدفاع والهجوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

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