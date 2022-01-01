مانشستر سيتي يضم إنزو فرنانديز بـ 125 مليون جنيه إسترليني

وكالات /سما/

مانشستر/سما- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن استقطاب لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي إنزو فرنانديز من فريق تشيلسي بصفقة تاريخية، بعقد يمتد حتى صيف 2031.

وصل الراميز البالغ من العمر 23 سنة مقابل مبلغ قياسي بلغ 125 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 145 مليون يورو، وهو الرقم نفسه الذي دفعه ليفربول الموسم الماضي لاستقطاب المهاجم السويدي ألكسندر إيساك من نيوكاسل.

ويُعتبر فرنانديز من أبرز لاعبي خط الوسط من الناحية الفنية والتقنية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة تواجده مع تشيلسي بغرب لندن. وعلى المستوى الدولي، حقق معهم بطولة كأس العالم 2022 وبطولة كوبا أمريكا 2024 مع منتخب الأرجنتين، وقاد فريقه إلى نهائي كأس العالم الأخير حيث واجه إسبانيا.

وعبّر اللاعب عن ارتياحه للانضمام لسيتي قائلًا: «مانشستر سيتي هو النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا حاليًا، وكل لاعب طموح يطمح للعب مع فريق بهذا المستوى والحجم»، مضيفًا «الجميع يعرف جودة الإدارة الرياضية والفنية التي يتمتع بها النادي».

من جانبه، أكّد المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوجو فيانا أن فرنانديز يستوفي معايير النادي العالية قائلًا: «نسعى دائمًا لضم لاعبي عالمي الطراز، وإنزو يملك جميع المواصفات المطلوبة». وأردف: «إنه لاعب وسط متكامل: موهوب تقنيًا وقادر على الجد والاجتهاد، ولديه قدرة تهديفية عالية، وبارع في أنماط لعب مختلفة». وأشار فيانا إلى أن فرنانديز قادر على التأقلم مع أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ على الكرة، كما يمكنه المساهمة الفعالة في الهجمات المرتدة السريعة التي يعتمدها النادي.

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