من داخل غزة.. نتنياهو يؤكد استمرار الوجود العسكري والسعي لتجريد حماس من السلاح

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، خلال زيارة إلى قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من القطاع، مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق هدف حكومته المتمثل في نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة من الأسلحة بشكل كامل.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تواصل اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لضمان عدم تحول قطاع غزة إلى مصدر تهديد لأمنها في المستقبل.

وفي كلمة مصورة بثها من داخل القطاع، أوضح أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على نحو 60% من مساحة غزة، مشيراً إلى أن نطاق السيطرة سيتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حكومته تسعى إلى تحويل القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، إلى "منطقة منزوعة السلاح لا تشكل تهديداً لإسرائيل".

كما تطرق إلى اعتقال أحد قياديي حركة حماس، قائلاً: "اعتقلنا أمس رئيس جهاز استخبارات حماس، ومن المؤكد أننا سنحصل منه على معلومات مهمة".