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نصائح موضة للعودة

خبر : ستّ إطلالات متنوعة لبدء العام الدراسي الجديد بأسلوب خريف 2026

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستّ إطلالات متنوعة لبدء العام الدراسي الجديد بأسلوب خريف 2026



وكالات /سما/

مع اقتراب موسم العودة إلى الدراسة، حان الوقت لتحديث خزانة الملابس بقطع أساسية تجمع بين الراحة والأناقة. سواء كنتِ طالبة جامعية أو في السنوات الأخيرة من الدراسة الثانوية، فإن التخطيط الجيد للإطلالة الأولى قد يضفي عليك ثقة وانطلاقة قوية للفصل الجديد.

الإطلالة الأولى تجمع بين الأناقة الأكاديمية والبساطة. قميص بولو موحّد يُرتدى مع تنورة قصيرة مكسرة، تتوج بجوارب مضلعة وحذاء لوفر بكعب سميك. لمسات إضافية كـ Scrunchie من القماش المكشكش وأقراط رقيقة من الرزين الملوّن وحقيبة جلدية من نوع Messenger تكمل هذا المظهر البريطاني الأنيق.

تحتفل الإطلالة الثانية بروح موضة الألفية الجديدة بألوانها الجريئة وتباينها الجذاب. توب قصير وردي اللون يُجمع مع كارديغان زمردي، وحذاء بوت برباط يعكس شخصية جريئة وعصرية. نظارة شمسية وردية بتصميم عيون القطة وأقراط متدلية على شكل قلب مرصعة بأحجار الراين وحزام جلدي صناعي بإبزيم على شكل نجمة تضفي طابعاً مرحاً على المجمل.

للطالبات اللواتي يفضلن الراحة والعملية، الأزياء الرياضية توفر الحل الأمثل. هودي برباط مزين بحروف بارزة مع بنطلون رياضي واسع الساقين يمنح مظهراً مريحاً وحرية حركة كاملة. حذاء رياضي برباط وقبعة بيسبول مطرزة وأقراط بسيطة على شكل دمبل مع حقيبة ظهر خفيفة الوزن ذات جيوب متعددة تكمل هذه الإطلالة العملية.

الإطلالة الرابعة موجهة للطالبات الطموحات اللواتي يسعين لظهور احترافي. بليزر أنيق بنقشة مربعات فوق توب قصير بدون أكمام بلون اللوز مع بنطلون أسود يخلق مزيجاً راقياً. حذاء أكسفورد بني اللون وأكسسوارات ذهبية بما فيها حزام جلدي صناعي بإبزيم وخواتم كلاسيكية وقلادة مزخرفة تعزز من الفخامة، بينما تُضيف حقيبة يد بيضاء متعددة الجيوب مزيداً من الرقي.

الإطلالة الخامسة تعبّر عن روح متمردة مع الحفاظ على قواعد الزي المدرسي. تيشيرت مطبوع برسومات مع بنطلون جينز واسع بلون داكن يعكس تأثيراً من موسيقى الروك. أكسسوارات معدنية جريئة مثل حذاء بوت جلدي صناعي برباط وإبزيم وقبعة صوفية مزينة بنجوم معدنية وحزام خصر من سلسلة فضية وأقراط متدلية وسوار جلدي صناعي بنجمة معدنية، مع حقيبة ظهر من الدنيم الأسود تحقق توازناً بين الجرأة والعملية.

الإطلالة الأخيرة تحتضن الرومانسية والأنوثة برقة. ألوان الباستيل تلتقي بتفاصيل دقيقة من الدانتيل والفيونكات الناعمة. توب بتصميم يشبه قطعتين مع كشكشة وفيونكات يرتدى مع تنورة قصيرة ذات طبقات وجوارب بيضاء محبوكة. حذاء ماري جين بنعل سميك مزين بفيونكة ومشابك شعر سوداء مزينة بفيونكة تُكمل الطقم، وحقيبة يد وردية من جلد صناعي مزخرف مع زينة على شكل شخصية سانريو لطيفة تضيف اللمسة الأخيرة المميزة.

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