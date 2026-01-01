مسلسل "القصة الكاملة".. حكاية "لعبة جهنم" تتصدر التريند العربي

وكالات /سما/

نجحت حكاية "لعبة جهنم" من مسلسل "القصة الكاملة" في استحواذ اهتمام الجمهور العربي الواسع، حيث احتفظت بمركز متقدم في قوائم البحث الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي رغم مرور أربعة أيام على انطلاقها، بفضل الحمولة الكبيرة من التشويق والغموض التي تتضمنها.

تقدم الحكاية أكثر من إعادة سرد لقضية "طفل شبرا الخيمة" التي حدثت قبل عامين تقريبًا بالقرب من القاهرة، بل تنقل المشاهد إلى تجربة درامية مكثفة تثير القلق والتوتر منذ اللحظات الأولى. وتتصدر بطولة الحكاية النجم محمد فراج، الذي يقدم شخصية محورية في صراع دموي مع مراهق عبقري، حسب تفاصيل العمل.

أكد الصناع التزامهم بمعايير إنتاجية عالية، حيث أصدروا تنويهات شددت على عدم إساءة معاملة أي حيوانات أثناء التصوير، مؤكدين أن أي مشاهد قد تبدو كذلك تم تنفيذها بوسائل فنية وتقنيات تمثيلية فقط، مع احترام كامل لمعايير الأمان والرفق بالحيوان.

وأضافت الجهة المنتجة تنويهات حول خطورة تعرض الأطفال للعنف والإساءة، مشددة على ضرورة التصدي لتلك الممارسات. ووفقًا للتنويه الرسمي، يمكن لأي شخص يعرف عن حالة تعنيف طفل الاتصال بخط نجدة الطفل برقم 1600 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

من جانب آخر، من المقرر أن تنطلق الحكاية الثانية من مسلسل "القصة الكاملة" عبر منصة "إم بي سي شاهد" يوم الجمعة 25 من شهر سبتمبر، حيث ستُعرض الحلقات الثلاث كاملة في انطلاقة واحدة وسط توقعات عالية من الجمهور.

الحكاية الثانية الموسومة "ما لم يُحكَ عن بني مزار" تجمع بين عدد من الفنانين من بينهم أحمد عبد الوهاب وأحمد عبد الحميد وميشيل ميلاد ومراد مكرم وصفاء الطوخي وعارفة عبد الرسول، مع مشاركة خالد الصاوي كضيف شرف. يقف خلف العمل الكاتب هاني سرحان في الكتابة والمخرج أحمد نادر جلال في الإخراج.

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