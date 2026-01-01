  1. الرئيسية
  2. الصحة

ألوان البصل وفوائده

خبر : اللون يحدد الطعم والاستخدام.. كيف تختار البصل المناسب لطبقك؟

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللون يحدد الطعم والاستخدام.. كيف تختار البصل المناسب لطبقك؟



وكالات /سما/

يختلف البصل بألوانه الثلاثة — الأصفر والأحمر والأبيض — في خصائصه الطعمية واستخداماته في المطبخ، رغم تشابهه في الشكل الخارجي. ولكل نوع مميزات فريدة تجعله مناسبًا لأطباق معينة دون غيرها.

يتمتع البصل الأصفر بنكهة حلوة معتدلة وقوام ناعم عند طهيه، مع لمسة جوزية مميزة تضيف عمقًا للطعم. يمكن تقديمه بطرق متنوعة: نيئًا أو مطبوخًا أو مشوّحًا أو مشويًا أو مخبوزًا أو محمّرًا حسب رغبة الطاهي ونوع الطبق. يعتبر هذا النوع خيارًا متعدد الاستخدامات يناسب معظم الأطباق.

أما البصل الأحمر فيتميز بطعم خفيف وقوام مقرمش عند تناوله طازجًا، إلا أنه قد يصبح أكثر حدة وقوة عند تخزينه فترة طويلة. يستخدم بكثرة في السلطات والشطائر بفضل لونه الجذاب، ويمكن أن يقدم نيئًا أو مشويًا أو محمّرًا حسب طبيعة الطبق.

يتسم البصل الأبيض بنكهة متوسطة الحدة تجعله مناسبًا لتحضير الصلصات البيضاء وسلطات البطاطا والمعكرونة والأطباق المكسيكية التقليدية. كما يمكن تناوله نيئًا أو مشويًا أو مشوّحًا أو مطهوًا بطريقة بسيطة حسب متطلبات الطبق.

بالإضافة إلى خصائصه الطعمية، يتمتع البصل بفوائد صحية عديدة. أظهرت الدراسات أن البصل يمكن أن يساهم في حماية الجسم من أمراض السرطان، مثلما يفعل الثوم والنعناع والريحان والمريمية من النباتات العشبية الأخرى. وهو يتميز أيضًا بخلوه من الدهون والكوليسترول، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يراقبون محتوى طعامهم من هذه المواد.

يعتبر حجم البصل عاملًا مهمًا في تحديد قوة نكهته؛ فكلما كانت حبة البصل أصغر حجمًا، كانت نكهتها أقوى وأكثر تركيزًا. عند اختيار البصل للشراء، يفضل اختيار الحبات المتماسكة والصلبة، وتجنب البصل النابت الذي يتمتع بلون غير متناسق أو ظهور براعم خضراء عليه.

للحفاظ على جودة البصل، يجب وضع حبات البصل المقطعة في أوعية بلاستيكية محكمة الإغلاق وتخزينها في الثلاجة. أما بخصوص حبات البصل الكاملة، فيمكن تخزينها في مكان بارد وجاف ومظلم بعيدًا عن الضوء المباشر، مما يحافظ على صلاحيتها للاستخدام خلال حوالي أربعة أسابيع من التخزين.

#البصل #الصحة #التغذية #الطعام #الفوائد الصحية #الطهي #الخضراوات #السرطان #الكوليسترول #النباتات

الأكثر قراءة اليوم

نفي وتحذير.. "أمن المقاومة" يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن الضابط العرابيد

مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود ..الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة أمريكية بالأردن ضمن عملية "عقاب المعتدي"

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

فانس يفجر مفاجأة بحديثه عن "المسيح الدجال" وفرضية "آخر الزمان"

رسالة نارية من الحرس الثوري لأمريكا: الرد قادم وستندمون

مجتبى خامنئي: دروس قاسية تنتظر العدو الأمريكي ولن تُنسى

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

الأخبار الرئيسية

هارتس: إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة بغزة إثر صعوبة إدخال قواتها لمناطق سيطرة حماس

2-7-730x438

السلطة الفلسطينية: لا نستبعد استهدافاً إسرائيلياً لرجالنا في الأجهزة الأمنية.. لخلق الذرائع

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة