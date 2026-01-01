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جريمة حيوانية في اليابان

خبر : اليابان.. اعتقال رجل للمرة الثانية بتهمة قتل الهامستر جماعياً

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان.. اعتقال رجل للمرة الثانية بتهمة قتل الهامستر جماعياً



وكالات /سما/

أعلنت السلطات الأمنية اليابانية الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر 2026 عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 36 عاماً للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، بعد توجيه اتهام له بارتكاب جرائم متسلسلة تتعلق بقتل الحيوانات الأليفة بطرق وحشية تتنافى مع قوانين الرفق بالحيوان المعمول بها في البلاد.

حسبما أفادت الشرطة، فإن المشتبه به يعمل موظفاً في إحدى المدارس بمحافظة إيواتيه الشمالية. وقد قام، برفقة امرأة، بدخول ما يُطلق عليه محلياً "فندق الحب" حيث أقدم على قتل ما يقارب 30 هامستراً أثناء وجوده مع الفتاة، مما يُعتبر انتهاكاً صريحاً لقوانين حماية الحيوانات الأليفة في اليابان.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه لم تكن الحادثة الأولى من نوعها. فقد تم القبض على الرجل قبل بضعة أسابيع بعد واقعة مشابهة اتهمته بدهس 20 هامستراً حتى الموت. وكانت الشرطة قد ألقت القبض أيضاً على امرأتين متورطتين في تلك الحادثة السابقة.

وكشفت التحقيقات عن أدلة رقمية خطيرة تتعلق بالجريمة. فقد عثر رجال الشرطة على عدة مقاطع فيديو توثّق عمليات القتل المروّعة على الهاتف الذكي للمشتبه به، إلى جانب رسائل نصية يُعتقد أنها تعكس تخطيطاً مسبقاً لهذه الأعمال الإجرامية.

وذكر أحد ضباط الشرطة أنه عثر على رسالة موجهة من الرجل إلى المرأتين تتضمن السؤال التالي: "أين نقتل الهامستر ونستمتع؟"، وهي رسالة تكشف عن نية مسبقة وتخطيط لارتكاب الجريمة.

وأوضحت السلطات الأمنية أنها تجري حالياً تحقيقاً موسّعاً للتحقق من احتمالية ارتكاب الرجل جرائم مماثلة أخرى قد لم يتم الكشف عنها بعد، في محاولة لتحديد النطاق الكامل لأنشطته الإجرامية.

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