تسريب يكشف نظام كاميرات OnePlus 16 الجديد بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل

وكالات /سما/

تشير تسريبات حديثة إلى أن شركة OnePlus تستعد لإطلاق جيل جديد من هواتفها الرائدة، حيث كشف المسرب المعروف Digital Chat Station عن المواصفات المتوقعة لمنظومة التصوير في هاتف OnePlus 16 المنتظر إطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.

بحسب التسريب الأخير، سيحصل OnePlus 16 على كاميرا خلفية رئيسية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، مدعومة بمستشعر كبير بقياس 1/1.4 بوصة. هذه القفزة النوعية تمثل تطورًا واضحًا مقارنة بالجيل السابق OnePlus 15، الذي اعتمد على عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فقط.

كما سيتضمن الهاتف عدسة Periscope Telephoto بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر من شركة سوني بقياس 1/1.95 بوصة، وستوفر هذه العدسة إمكانية تقريب بصري يصل إلى 3 أضعاف. وتكمل المنظومة الخلفية عدسة جديدة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بينما ستحمل واجهة الهاتف الأمامية كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع نظام تركيز تلقائي متقدم، مما يعد بتحسين جودة صور السيلفي والمكالمات الفيديوية.

وتتوافق هذه المواصفات مع تسريبات سابقة من المصدر نفسه، ما يزيد من مصداقيتها بين المتابعين للأخبار التقنية.

وبعيدًا عن منظومة التصوير، تشير التوقعات إلى أن OnePlus 16 سيأتي بشاشة AMOLED تتمتع بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 185 هرتز، ما يوفر تجربة مرئية سلسة جدًا أثناء التمرير والألعاب. من جانب آخر، سيعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، وهو الجيل الجديد الذي لم تعلن عنه شركة كوالكوم رسميًا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يحمل OnePlus 16 بطارية بسعة استثنائية تصل إلى 9000 ميلي أمبير، ما قد يضعه في مقدمة الهواتف الرائدة من حيث سعة البطارية وتوقات التشغيل المتوقعة.

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