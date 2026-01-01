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دمشق تستعيد الذاكرة

خبر : برنامج "حكم العدالة" يعود للجمهور من خلال فعاليات معرض دمشق الدولي

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج "حكم العدالة" يعود للجمهور من خلال فعاليات معرض دمشق الدولي



وكالات /سما/

دمشق/سما- استعاد برنامج "حكم العدالة"، أحد أشهر المحطات في تاريخ الدراما الإذاعية السورية، حضوره أمام الجمهور بشكل مباشر ضمن فعاليات الدورة الـ63 من معرض دمشق الدولي، عبر تقديم مشهد حي من البرنامج في ركن وزارة الإعلام وإذاعة دمشق وسط إقبال واضح من زوار المعرض.

يأتي هذا العرض كجزء من برنامج إذاعة دمشق الشامل في المعرض، الذي يسعى إلى استعادة جزء من الموروث الصوتي الذي رافق أجيالاً متعاقبة من السوريين. يعتبر "حكم العدالة" من أبرز العلامات الفارقة في الإذاعة السورية، حيث ارتبط على مدى عقود بقصص مستوحاة من أحداث المحاكم والتحقيقات الجنائية، معتمداً على أسلوب درامي قائم على التشويق والحوار والأداء الصوتي الذي جعله يترسخ في ذاكرة الأجيال المختلفة.

شارك في تقديم الحلقة المباشرة فريق من العاملين في البرنامج والزملاء الإذاعيين، مما منح الزوار تجربة فريدة تنتقل فيها الدراما من الاستماع عبر جهاز الراديو التقليدي إلى مشهد حي مباشر. هذا الانتقال أتاح للجمهور فرصة الاقتراب من آليات صناعة هذا النوع من الأعمال الإذاعية والتعرف على طرق الأداء والمؤثرات الصوتية التي كانت العمود الفقري لهوية البرنامج عبر السنوات.

تكتسب عودة البرنامج الكلاسيكي إلى منصة جماهيرية واسعة، مثل معرض دمشق الدولي، دلالة رمزية خاصة؛ فبعد أن اعتاد المستمعون متابعة أحداثه عبر الموجات الإذاعية، أصبح بمقدور جمهور المعرض مشاهدة جوانب من تفاصيل البرنامج مباشرة على الهواء، مما يجسد لقاءً بين الموروث الصوتي للإذاعة السورية والحضور الجماهيري المباشر.

لا تقتصر مشاركة إذاعة دمشق في الدورة الـ63 على هذا البرنامج الأيقوني وحده، بل تتضمن برنامجها فعاليات متنوعة تشمل تجارب بودكاست متخصصة، وندوة نقاشية حول التعليق الصوتي وإدارة الحوار الإذاعي، إلى جانب أمسية موسيقية. كما يُقدم البرنامج بودكاست "من ذاكرة إذاعة دمشق" الذي يعيد استكشاف محطات من أرشيف الإذاعة وبرامجها التاريخية التي صاحبت الجمهور السوري على مدى عقود من الزمن.

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