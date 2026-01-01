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اقتصاد روسي

خبر : صادرات الجمبري الروسية تحقق قفزة 17% في الربع الأول من 2026

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صادرات الجمبري الروسية تحقق قفزة 17% في الربع الأول من 2026



وكالات /سما/

موسكو/سما- حققت صادرات الجمبري الروسية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأولى من السنة الجارية، بتسجيل زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي، وبلغت قيمتها الإجمالية 76 مليون دولار.

وأعلن المركز الروسي "أغروإكسبورت" أن هذا النمو يعكس ارتفاعًا في الطلب الخارجي على المنتجات البحرية الروسية، حيث تجاوزت كميات الروبيان المصدرة حاجز الخمسة آلاف طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وقارن المركز الأرقام الحالية بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات الجمبري حينها 65 مليون دولار، مما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد في هذا القطاع التصديري.

ويشير الأداء المتسارع للصادرات إلى تنامي الطلب العالمي المستمر على المنتجات البحرية الروسية عالية الجودة، وفق تقديرات المركز المتخصص في شؤون التصدير الروسي.

وكان المركز قد أشار في بداية السنة الحالية إلى أن روسيا صدرت خلال عام 2025 كميات من الجمبري المجمد بقيمة تزيد على 86 مليون دولار، مما يعكس الزخم المتصاعد الذي شهده القطاع على مدى السنوات الأخيرة.

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