نانسي عجرم تطرح "اشهدي يا دني" بكليب يختتم برمزية العروس

وكالات /سما/

بيروت/سما- كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم النقاب عن أغنيتها الجديدة "اشهدي يا دني"، بإطلاق فيديو كليب متكامل عبر منصة يوتيوب وخدمات البث الموسيقي الرقمية، بعد فترة تشويق امتدت عدة أسابيع.

تميز العمل الموسيقي بتوقيع الفنان كريم عبدو في الكلمات والألحان، إلى جانب التوزيع الموسيقي من باسم رزق، وإخراج أنجي جمال. جاء الكليب ليقدم عرضًا بصريًا احتوى على عدة لحظات مميزة وغير متوقعة للجمهور.

حملت المفاجأة الرئيسية ظهور جيجي لامارا، مدير الأعمال الخاص بعجرم، في مشهد رقصة عفوي أضاف جوًا من المرح والفكاهة إلى الإنتاج البصري. غير أن اللحظة الأكثر دلالة درامية جاءت في نهاية الفيديو، حين ظهرت نانسي بإطلالة العروس السعيدة، لتختتم الكليب برمزية رومانسية جديدة.

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