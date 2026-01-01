نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة وديو متوقع مع الشامي

وكالات /سما/

دمشق/سما- أعلن الفنان السوري الشامي رسميًا عن عمل فني جديد يجمعه بـ«شمس الأغنية» الفنانة نجوى كرم، في خبر استقبله متابعو النجمين بحماس بعد أيام من التكهنات حول تعاونهما المرتقب.

جاء الإعلان بطريقة عفوية عبر منصة إنستغرام، حيث كشف الشامي أنه لعب دورًا محوريًا في صنع هذا الديو من البداية، مؤكدًا أنه وقف وراء كتابة الكلمات والألحان بنفسه، وأن بصمته الفنية ستظهر جليًا في كل جوانب العمل. أضاف الشامي لمسات تشويقية أثارت توقعات جمهوره، خاصة وأن الجمهور ظل ينتظر إعلانًا رسميًا عن هذا التعاون.

وفي المسار ذاته، أطلقت نجوى كرم كليب فيديو أغنيتها الجديدة «اشتقتلك»، التي جسّدت فيها شخصية تمثيلية نالت استحسان متابعيها. الأداء التمثيلي في الكليب أضاف بُعدًا فنيًا جديدًا للعمل، مما زاد من الحماس حول مسار كرم الفني الجديد.

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