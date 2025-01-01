بكين تضع قيودًا على توسع شركات السيارات الصينية بالأسواق العالمية

وكالات /سما/

بكين/سما- أصدرت السلطات الصينية مؤخرًا مجموعة إرشادات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات شركات السيارات الصينية في الأسواق الخارجية، شاملة معايير تتعلق بالتسعير والمنافسة والتسويق والاستثمار والمسؤولية القانونية.

يأتي هذا القرار في ظرف تشهد فيه شركات السيارات الصينية، وخاصة BYD، توسعًا سريعًا عالميًا. وبحسب البيانات المتاحة، صدرت الصين خلال عام 2025 وحده نحو 8.32 مليون سيارة إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، فيما استثمرت الشركات الصينية في مشاريع تصنيع داخل 80 سوقًا حول العالم على الأقل.

وركزت الإرشادات الجديدة بشكل خاص على سياسات التسعير، حيث طالبت السلطات الشركات بتحديد أسعار منتجاتها بناءً على التكاليف الفعلية وظروف السوق المحلية، بدلًا من الاعتماد على تخفيضات كبيرة للتنافس على الحصة السوقية. كما حذرت من ممارسات تقلب الأسعار بصورة حادة ومتكررة، لأن ذلك قد يربك المستهلكين ويضر بقيمة السيارات المستعملة وثقة العملاء.

ألزمت الإرشادات الشركات أيضًا بالامتثال الكامل لقوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار في كل دولة تعمل بها، وذلك من خلال دراسة القوانين المحلية والتأكد من عدم استخدام أساليب بيع وتوزيع تمنحها ميزات غير عادلة.

وفيما يخص التسويق والإعلانات، اشترطت الإرشادات أن تكون جميع المعلومات المقدمة للمستهلكين دقيقة وشفافة، وأن لا تتضمن الإعلانات أي ادعاءات مضللة أو غير صحيحة بشأن السيارات أو تقنياتها. والهدف هنا يتجاوز حماية المستهلك إلى الحفاظ على سمعة العلامات الصينية عالميًا.

كما طالبت الصين شركاتها بمراعاة الاختلافات بين الأسواق المختلفة، بحيث لا يقتصر التصدير على إرسال المنتج ذاته إلى جميع الدول، بل يجب التأكد من توافقه مع احتياجات ومتطلبات كل سوق مستهدفة، بما في ذلك قوانينها والمواصفات المحلية.

توسعت الإرشادات كذلك لتشمل مسؤولية الشركات عن إدارة مصانعها وعملياتها خارج الصين، مما يفرض عليها الامتثال لقوانين العمل المحلية والأنظمة الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول المضيفة.

وطالبت السلطات الشركات بتحسين إدارة المخاطر قبل دخول أسواق جديدة، من خلال دراسة الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في الدول المستهدفة والاستعداد للتحديات المحتملة التي قد تؤثر على الإنتاج أو المبيعات أو سلاسل التوريد.

وبحسب مسؤول في وزارة التجارة الصينية، فإن الإرشادات الجديدة لا تستهدف إبطاء التوسع الخارجي لشركات السيارات الصينية، بل تنظيم آليات هذا التوسع لتحقيق انتشار أكثر عقلانية وتنظيمًا، مما يدعم النمو الدولي طويل الأجل للقطاع.

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