خبراء التجميل يكشفون حيل المكياج الثابت طوال مهرجان فينيسيا

وكالات /سما/

فينيسيا/سما- يشهد مهرجان فينيسيا السينمائي سنويًا إطلالات جمالية متقنة للنجمات العالميات، غير أن الحفاظ على تماسك المكياج ومظهره المنتعش يتطلب استراتيجية متكاملة تبدأ قبل وضع أول طبقة مستحضر.

على خلاف ما قد يبدو من سهولة النتيجة النهائية، يعتمد خبراء المكياج العاملون مع النجمات على مجموعة من التقنيات الدقيقة. تبدأ هذه الاستراتيجية من تجهيز البشرة والاهتمام بترطيبها والتخلص من الانتفاخ، ثم بناء التغطية تدريجيًا مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى ذلك فقط، إلى جانب التثبيت الذكي للمناطق الحساسة.

اختارت الفنانة أمل كلوني نهجًا يؤكد أهمية تجهيز البشرة قبل البدء بالمكياج. خلال حضورها مهرجان فينيسيا في ظروف رطبة وماطرة، حافظت على وجه مشرق ومنتعش عبر تركيز جلسة العناية على تنشيط البشرة وتحسين ملمسها. اعتمد خبير المكياج ديميتريس جيانيتوس على إطلالة مشرقة وناعمة مع الحفاظ على إشراقة البشرة بلا إفراط في التغطية، واستخدم رذاذًا لتثبيت المكياج طوال المساء.

اتخذت نيكول كيدمان منحى مختلفًا مع خبيرة المكياج غوتشي ويستمان، حيث ركزت على تحسين المناطق التي تستحق التغطية وحسب، بدلًا من تغطية الوجه بطبقات كثيفة. استخدمت البودرة بحساب دقيق للتحكم في اللمعان مع الإبقاء على إشراقة البشرة الطبيعية، مما ينتج عنه وجه يبدو حقيقيًا أمام الكاميرا ويحافظ على مظهره المرتب لساعات.

استغرق تجهيز مكياج جيسيكا ويليامز نحو 90 دقيقة، وهو ما يعكس الدقة المطلوبة للمناسبات الكبرى. ركز خبير المكياج كينيث سو على جعل البشرة مثالية بلا إخفاء طبيعتها، مع وضع التغطية في مناطق محددة وبناء المكياج تدريجيًا للسيطرة على كمية المستحضرات. يؤمن سو بضرورة رؤية الإطلالة كاملة بما فيها الفستان والشعر والمجوهرات والإضاءة.

اختارت ميا جوث نهجًا يعتمد على البشرة المشرقة والمظهر الطبيعي، حيث عملت خبيرة المكياج نينا بارك على الحفاظ على نضارة البشرة مع إبراز الملامح بطريقة ناعمة. هذا الأسلوب يخفف من احتمالات تحرك المكياج أو ظهوره متكتلًا بعد ساعات من الحركة والتصوير.

جمعت كيت بلانشيت بين الرقي والبساطة في إطلالتها مع خبيرة المكياج ماري غرينويل، حيث ركزت على تحديد العينين والحواجب ومنطقة أسفل العين مع تجنب الثقل. استخدمت بودرة ناعمة لتثبيت المكياج مع الحفاظ على مظهر البشرة الطبيعي، وأكدت غرينويل على أهمية اختيار بودرة خفيفة لا تبدو واضحة، مع الاعتماد على لون شفاه ثابت لتقليل الحاجة إلى إعادة وضع المكياج.

اعتمدت روزي هنتنغتون وايتلي على البشرة المضيئة كعنصر أساسي، لكن توزيع الإشراقة في النقاط المرتفعة من الوجه مع تثبيت المناطق التي قد تظهر لمعانًا زائدًا يضمن بقاء البشرة متوهجة بلا إفراط حتى مع ارتفاع الحرارة.

ظهرت أليشيا سيلفرستون برإطلالة جمالية ناعمة تتماشى مع اتجاه المكياج الطبيعي، حيث اعتمدت على إبراز البشرة والملامح بدلًا من إخفاؤها. هذه الاستراتيجية تجعل المكياج أكثر راحة خلال يوم طويل وتقلل وضوح أي تغييرات تحدث مع مرور الوقت.

يجمع خبراء المكياج على أن سر الإطلالات الناجحة في المهرجانات يكمن في التغطية الخفيفة والتثبيت الذكي وتجهيز البشرة بعناية، بحيث يبدو المكياج جزءًا طبيعيًا من البشرة لا محاولة لمقاومة الوقت والأجواء.

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