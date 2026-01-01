فراشات ملونة من الورق.. حرفة تنمي المهارات الفنية للطالبات

وكالات /سما/

يحوّل النشاط الفني في المدرسة حصة عادية إلى مساحة مليئة بالألوان والابتكار، خاصة عندما تمنح المعلمة طالباتها فرصة ابتكار شيء بأيديهن. ومن بين الأفكار السهلة والممتعة التي يمكن تنفيذها داخل الفصل صنع فراشات ملونة من الورق.

تعتبر هذه الحرفة من الأنشطة غير المعقدة، إذ لا تتطلب أدوات متقدمة أو مواد مكلفة، وفي الوقت ذاته تفسح المجال أمام الطالبات للابتكار والتجريب واختيار الألوان وتنسيقها بحرية. يمكن للمعلمة تقديم هذا النشاط لمختلف المراحل العمرية مع تعديل درجة الصعوبة حسب أعمار الطالبات.

تتضمن الفراشة الأساسية ورقة ملونة وأدوات مدرسية بسيطة، بينما يستطيع الطالبات الأكبر سنًا إضافة تفاصيل معقدة مثل النقوش والزخارف والأجنحة متعددة الطبقات والخيوط التي تجعل الفراشة تبدو وكأنها تحلق.

رغم بساطة صنع فراشة من الورق، فإنه يحمل فوائد تعليمية وفنية عديدة. يساعد الطالبات على تطوير مهاراتهن اليدوية من خلال القص والطي واللصق والرسم، كما يمنحهن فرصة لاتخاذ قرارات مستقلة حول الألوان والأشكال والزخارف التي يختارونها.

من الأفضل عدم جعل جميع الفراشات متطابقة، بل تشجيع الطالبات على صنع فراشات مختلفة، واحدة بألوان زاهية وأخرى بألوان هادئة وثالثة مزينة بالدوائر أو القلوب أو النجوم، ليدركن أن العمل الفني لا يتطلب تطابقًا مع نموذج واحد وأن الاختلاف بين الأعمال يضيف إلى جمالها.

يمكن ربط النشاط بفوائد تعليمية إضافية بالحديث عن الفراشات الحقيقية وألوانها ومراحل نموها وأهمية النباتات والزهور في حياتها، فيصبح النشاط اليدوي مرتبطًا بمعلومات علمية بسيطة وممتعة.

يبدأ النشاط برسم نموذج بسيط للفراشة على ورقة، أو إعداد قالب مسبق للطالبات الصغيرات، حيث تضع كل واحدة القالب فوق الورق الملون وترسم حدوده بالقلم الرصاص. أما الطالبات الأكبر سنًا فيمكن تشجيعهن على رسم الفراشة بأنفسهن، مع توضيح أن الجناحين لا يشترطان أن يكونا متطابقين تمامًا.

بعد رسم الشكل، تقص الطفلة الفراشة بحذر على الخط الخارجي، ثم تحتفظ بالقصاصات المتبقية لاستخدامها في الزينة بدلاً من التخلص منها.

تأتي مرحلة اختيار الألوان كأكثر مراحل النشاط متعة. تعرض المعلمة مجموعة من الأوراق الملونة، وتطلب من كل طفلة اختيار لونين أو ثلاثة ألوان تنسجم معًا، سواء كانت مجموعات مثل الوردي والأصفر أو الأزرق والبنفسجي أو حتى ألوان متعددة لفراشة قوس قزح. من المهم عدم فرض تركيبات معينة، بل ترك الحرية للطالبات في الاختيار ثم سؤالهن عن سبب اختيارهن للألوان.

بعد قص الفراشة، يمكن طي الأجنحة بطريقة بسيطة لإعطائها شكلاً ثلاثي الأبعاد، حيث تطوى منطقة الأجنحة قليلاً إلى الداخل مع ترك الجزء الأوسط أكثر ثباتًا، ثم يعاد فتح الورقة بلطف حتى تبدو الأجنحة مرفوعة. وللطالبات الأصغر سنًا، يمكن استخدام ورقتين منفصلتين للجناحين وتثبيتهما على جسم الفراشة.

بعد الانتهاء من الشكل الأساسي، تبدأ مرحلة الإبداع الحقيقي. يمكن للطالبات رسم نقاط ودوائر وخطوط متموجة على الأجنحة، أو قص أشكال صغيرة من الورق الملون ولصقها عليها، أو استخدام الملصقات الصغيرة لصنع نقوش جميلة. تستطيع الطالبات الأكبر سنًا تجربة تصميم جناحين متعددي الطبقات بوضع جناح أصغر فوق جناح أكبر بألوان مختلفة.

يصنع جسم الفراشة من شريط صغير من الورق الملون يلف أو يطوى ثم يثبت في منتصف الجناحين. بعدها تضاف قرنان رفيعان من الورق أو الخيط، ثم ترسم عينان وابتسامة صغيرة. وإن توفرت عيون متحركة مخصصة للأشغال اليدوية، يمكن استخدامها لإضفاء مظهر مرح، لكنها ليست ضرورية.

يمكن تطوير النشاط ليصبح قطعة ثلاثية الأبعاد تصلح لتزيين الصف، حيث تستخدم الطفلة أكثر من طبقة من الورق بأحجام مختلفة. تقص جناحين كبيرين بلون معين وجناحين أصغر بلون آخر، وتثبت الطبقة الصغيرة فوق الكبيرة من منطقة المنتصف فقط مع إبقاء الأطراف حرة قليلاً. وعندما ترفع الطفلة أطراف الأجنحة، تبدو الفراشة وكأنها تتحرك أو تستعد للطيران.

بعد انتهاء الطالبات من صنع فراشاتهن، تستطيع المعلمة تحويل الأعمال الفردية إلى مشروع جماعي. تجهز لوحة كبيرة بعنوان مثل «حديقة فراشات صفنا»، وتصنع الطالبات خلفية خضراء من الورق ويضفن الزهور والعشب والسحب والشمس، وبعدها تلصق كل واحدة فراشتها في المكان الذي تختاره. وهكذا تتحول عشرات الفراشات الصغيرة إلى لوحة فنية كبيرة تمثل مشاركة جميع طالبات الصف.

فكرة بسيطة أخرى هي تعليق الفراشات في الصف باستخدام خيط رفيع. تربط المعلمة الخيط بالجزء الأوسط من كل فراشة وتعلقها من السقف أو قرب النافذة أو في ركن النشاط، بحيث تتحرك الأجنحة قليلاً مع الهواء. يمكن لكل طالبة أن تكتب اسمها على الجزء الخلفي من فراشتها، لتصبح الأعمال وسيلة توثيق جميلة لمشاركتهن في النشاط.