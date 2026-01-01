هروب المواهب الرياضية.. إهمال في الاستثمار الإنساني لا خيانة للوطن

وكالات /سما/

ظاهرة هجرة الرياضيين الموهوبين إلى الخارج تثير سؤالًا اقتصاديًا جوهريًا: هل يعود السبب إلى انعدام الانتماء الوطني، أم إلى فشل حقيقي في بناء منظومة استثمارية تحتضن المواهب وتوفر مستقبلًا آمنًا؟

الرياضي في الألعاب الفردية ليس لاعبًا عاديًا؛ إنه مشروع قائم بذاته، تُقاس قيمته بالترتيبات العالمية والميداليات والبطولات. غير أنه يواجه تحديات مالية حقيقية: تكاليف التدريب، السفر للمعسكرات، العلاج الطبي، والتأهيل البدني، كل ذلك ضد ساعة بيولوجية محدودة تُملي عمرًا رياضيًا قصيرًا.

عندما تتقدم دولة أخرى برنامج إعداد متكامل يتضمن راتبًا ثابتًا، تأمينًا صحيًا، معسكرات تدريبية، ومسارًا واضحًا نحو المنافسة العالمية، يصعب على الرياضي رفض هذا الواقع باسم شعارات وطنية لا توفر له أمنًا مستقبليًا.

الحل لا يبدأ بمنع الهجرة أو توجيه الاتهامات، بل ببناء منظومة استثمارية حقيقية. الشركات تنفق ملايين على الإعلانات بحثًا عن الثقة والانتباه؛ لكن الاستثمار المباشر في رياضي موهوب منذ بدايته يحقق عائدًا أكبر: تمويل التدريب والمعدات والمعسكرات والتأمين، مقابل حقوق تسويقية ومحتوى إعلامي مرتبط بالعلامة التجارية.

أما الاستثمار الأكبر فهو في منظومة صناعة الأبطال نفسها: الأكاديميات الرياضية، اكتشاف المواهب، مراكز الأداء، والمنح الدراسية. هنا تتحول الشركة من راعٍ إلى شريك حقيقي في صناعة بطل.

هذا الاستثمار لا يقتصر عائده على الإعلان المباشر؛ بل يمتد إلى بناء صورة العلامة التجارية، زيادة التفاعل الجماهيري، وصناعة قصة يرتبط بها العالم. عندما ينتصر رياضي عالميًا تحت العلم الوطني، ينقلب إنجازه إلى أداة للترويج للدول والسياحة والشباب والاستثمار.

دول كثيرة فهمت هذه المعادلة مبكرًا: تستقطب الرياضي عندما تظهر موهبته، توفر له بيئة النجاح، ثم تستخدم إنجازه لصناعة صورة إيجابية عنها. بينما ننتظر حتى يكبر الموهوب وحده، ثم نصدم عندما يكتشفه الآخرون.

كل رياضي يرحل إلى الخارج يعني خسارة محتملة لميدالية، رعاية طويلة الأجل، محتوى إعلامي، جمهور عالمي، وقوة ناعمة حقيقية. مواجهة الظاهرة لا تبدأ بتخوين اللاعب أو منعه، بل بخلق واقع يجعل البقاء أكثر جاذبية من الرحيل.

الحل يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والاتحادات الرياضية. السؤال ليس: هل نريد لاعبًا وفيًا وفقيرًا؟ بل: لماذا لا نستطيع أن نصنع رياضيًا محترفًا، ناجحًا، كريم العيش، وفي الوقت ذاته يرفع علم بلده؟

استثمروا في المواهب قبل أن يشتريها الآخرون. الخسارة الحقيقية أن نكتشف القيمة بعد أن يصبح البطل تحت علم دولة أخرى.