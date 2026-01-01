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حكم قضائي مصري

خبر : محكمة مصرية تخفف حكم التيك توكر مداهم إلى سنة واحدة بقضية المخدرات

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة مصرية تخفف حكم التيك توكر مداهم إلى سنة واحدة بقضية المخدرات



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أنهى محتوى التيك توك المصري مداهم إجراءات الإفراج عن نفسه بعد أن وافقت السلطات على إيقاف تنفيذ عقوبته الحبسية، في قضية تتعلق بحيازة واستخدام مواد مخدرة.

قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من مداهم، وألغت الحكم السابق الذي كان يقضي بالحبس 3 سنوات بدعوى تعاطيه وحيازته للمخدرات، وعدّلت العقوبة لتصبح سنة واحدة قابلة للإيقاف.

كانت جهات التحقيق في القاهرة قد أحالت مداهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على ضبط مواد مخدرة بحوزته أثناء القبض عليه. وأشارت التحقيقات إلى أن الضبط الأول تم في سياق التحقيق في بلاغ يتعلق بنشر فيديوهات تُعتبر خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي.

أفادت التقارير القضائية أن مداهم اعترف أثناء التحقيقات بأنه يعتمد على منصة تيك توك لتحقيق أرباح مالية من خلال نشر محتوى يثير جدلًا واسعًا بين متابعيه، بهدف زيادة عدد المشاهدات ومتفاعلي الفيديوهات والبث المباشر، دون الاهتمام بالمحتوى الذي يقدمه أو مدى خطورته.

أقرّ مداهم أيضًا بأن المواد المخدرة التي ضُبطت لديه، والتي تشمل الحشيش والأفيون، كانت ملكًا له لاستخدامه الشخصي.

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