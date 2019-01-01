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كلاسيكو الطرد

خبر : ديميرال سادس مطرود في الكلاسيكو.. تاريخ عريق من الإنذارات والبطاقات الحمراء

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديميرال سادس مطرود في الكلاسيكو.. تاريخ عريق من الإنذارات والبطاقات الحمراء



وكالات /سما/

جدة/سما- طُرد مدافع نادي الأهلي التركي ميريح ديميرال خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه أمام نادي الهلال يوم الثلاثاء، ليحتل مكانًا في قائمة طويلة من لاعبي الفريق الأحمر المطرودين في الكلاسيكو السعودي.

حصل ديميرال على إنذار أول خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتبعه بإنذار ثانٍ بعد ثوان فقط بعد تدخل خشن على الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح الهلال، ما أسفر عن طرده من الملعب المباشر.

مثّل ديميرال الحالة السادسة لطرد لاعب أهلاوي بالبطاقة الحمراء في مواجهات الكلاسيكو ضمن منافسات دوري المحترفين، وثالث حالة تقع في الشوط الأول تحديدًا. وكان معتز هوساوي ويوسف الحربي قد سبقاه في غادر الملعب بطرد مبكر خلال الشوط الأول.

يعود آخر هذه الحالات إلى مايو 2021، عندما طُرد هوساوي بإنذارين خلال الشوط الأول من مباراة انتهت لصالح الهلال برباعية نظيفة. أما الحربي فكان محطته في أبريل 2019 حين غادر الملعب بالطريقة ذاتها، في مباراة انتصر فيها الهلال بهدف دون مقابل.

وتظهر الإحصاءات رجحانًا واضحًا لنادي الهلال في حسابات الانضباط بين الفريقين، حيث بلغت حالات طرد لاعبي الأهلي أمام الهلال في الدوري خمس حالات مقابل طرد واحد فقط من جانب الفريق العاصمي.

من بين المطرودين الأهلاويين، حصل اثنان فقط على بطاقة حمراء مباشرة هما الحربي وهوساوي، بينما نال الآخرون، بمن فيهم ديميرال، الطرد عقب تراكم إنذارين.

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