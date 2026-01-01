عوائد السندات الأميركية.. عوامل هيكلية تحد من قدرة واشنطن على خفض أسعار الفائدة

وكالات /سما/

واشنطن/سما- لن تتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في المدى القريب، وفقاً لتقييمات المستثمرين ومحللي الأسواق، الذين يرجحون أن تقيّد مجموعة من عوامل العرض والطلب المترابطة قدرة صانعي السياسات الأميركيين على الحد من تكاليف الاقتراض.

يعكس الارتفاع المتكرر بأسعار الفائدة قلقاً فورياً بشأن مسار التضخم في الولايات المتحدة، لكن خلفه تساؤلات أعمق حول كيفية استيعاب السوق موجة ضخمة من السندات التي تطرحها الحكومات والشركات الموثوقة، فضلاً عن تحول طبيعة المشترين نحو فئات تفرض عوائد أعلى.

يؤكد مستثمرو السندات أن وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاولة خفض كلفة الاستدانة الطويلة الأجل، قد يواجه في هذه المعوقات الهيكلية أصعب تحدٍّ في مساره الوظيفي.

قال عارف حسين، رئيس استثمارات الدخل الثابت العالمي في شركة «تي. رو برايس»، إن الحكومات العالمية، بما فيها واشنطن، «لن تقدم خطة موثوقة لمعالجة عجزها الهائل والمتنامي»، مما يجعل سوق السندات ترفع سعر الاقتراض، مؤكداً: «إلى أن تحدث هذه التغييرات، فإن السوق تقول للحكومات: لا يمكننا إقراضكم، أو إذا فعلنا ستدفعون أموالاً أكثر بكثير».

يرى حسين أن تحول تركيبة المشترين في هذا الوقت الحرج سيجعل محاولات بيسنت لدفع العوائد نحو الانخفاض بالغة الصعوبة، لأن الفجوة بين العرض والطلب في سوق السندات الفورية آخذة بالتسع، مع تراجع عدد المشترين غير الحساسين للأسعار والمستعدين لاستيعاب ما يطرحه الخزينة دون طلب عوائد إضافية.

ينسب المشاركون في السوق الجزء الأكبر من هذا التحول إلى ما يسمى بـ«علاوة أجل الاستحقاق» — الجزء من العائد الذي يعكس استعداد المستثمرين لتقييد أموالهم لعقود قادمة. مع تجاوز الدين الحكومي الفيدرالي 40 تريليون دولار، لا يتوقع أحد تخلف واشنطن عن السداد، لكن الوضع المالي الأميركي يشهد تدهوراً مستمراً، وهذا يفسر جزءاً من ارتفاع العوائد.

قال هانو لوستيغ، أستاذ التمويل بجامعة ستانفورد في ورقة بحثية نُشرت في 20 آب/أغسطس 2026: «يشكك مستثمرو السندات بشكل متزايد في أمان سندات الخزانة الأميركية، وأعادوا تسعيرها بوصفها أصلاً يحمل مخاطر».

وثقت أبحاث لوستيغ صعود صناديق التحوط وشركات أخرى حساسة للأسعار لتحل محل مشترين رسميين وطويلي الأجل أقل حساسية، مثل البنوك المركزية الأجنبية. أدت هذه التحولات في هوية المشتري الهامشي للسندات الحكومية إلى زيادة حساسية السوق للأسعار وتضخيم التقلبات في عوائد السندات طويلة الأجل، مما قد يعمّق الضغوط الصاعدة على الفائدة.

تبرز ديناميكية رئيسية أخرى: الشركات تقترض بسرعة، خاصة تلك التي تقود التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تتوقع «وول ستريت» أن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر من 730 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام، مقابل حوالي 400 مليار دولار العام الماضي، وستمول معظم هذا الإنفاق بالاقتراض. أساسيات هذه الشركات — النمو القوي في الأرباح والتدفقات النقدية الحرة الوفيرة — تبدو أجذب للمستثمرين من الحكومة الفيدرالية.

يقول تييري ويزمان، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة العالمية في «ماكواري»، إن سوق الخزانة تتنافس مع الشركات ذات التصنيف الاستثماري على رأس المال طويل الأجل نفسه، والشركات تُنظر إليها على أنها تحمل أساسيات ائتمانية أقوى. بينما تصوّت الأموال برجليها، يضيق الفارق بين فئتي الديون إلى حدود ضيقة جداً. «إلى حد ما، يرى المستثمرون أن ديون الشركات أكثر أماناً»، يقول ويزمان.

صحيح أن الشركات، بخلاف الدول، تواجه مخاطر التخلف عن السداد، لكن المستثمرين يقولون إن هذا الاحتمال يبدو بعيداً بالنسبة للشركات الكبرى التي تطرح سندات طويلة الأجل الآن. قفزت أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 52 في المائة في الربع الثاني، مما رفع حصة الأرباح من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 13.2 في المائة.

يرفض آخرون التركيز الحصري على فكرة أن إصدارات السندات من عمالقة التكنولوجيا «تزاحم» سندات الخزانة. من وجهة نظرهم، التغير المطرد في جانب الطلب خلال السنوات الأخيرة يأخذ دوراً متنامياً.

قال رايان سويفت، استراتيجي السندات الأميركية في «بي سي إيه ريسيرش»، إن التحول في بنية السوق الذي وصفه لوستيغ جعل سندات الخزانة أكثر عرضة لاختلالات دورية بين العرض والطلب، وبالتالي لضغوط صاعدة على العوائد. وأضاف: «لم يحدث هذا خلال أشهر قليلة، بل على مدى عقدين كاملين».

يتفق المستثمرون على أن عدم اليقين حول التضخم، خاصة في ظل تأثير الصراع مع إيران على أسعار الطاقة، يزيد الضغوط. والنتيجة المؤكدة أن الطبيعة الهيكلية لهذه المشاكل ستجعل من الصعب جداً على بيسنت وفريقه تحقيق انخفاض في العوائد طويلة الأجل، لأن معوقات العرض والطلب تقع خارج سيطرتهما.

قال مايك غوساي، كبير مسؤولي استثمارات الدخل الثابت في «برينسيبال لإدارة الأصول»: «لا أحد لديه الشجاعة لاتخاذ قرارات صعبة للسيطرة على الدين، والتضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي».

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