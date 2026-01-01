أتلتيكو مدريد يضم الكندي جوناثان ديفيد بالإعارة من يوفنتوس

وكالات /سما/

مدريد/سما- أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر 2026، ضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد بصفقة إعارة من نادي يوفنتوس الإيطالي، تستمر حتى ختام الموسم الجاري.

يتسلح أتلتيكو بخدمات ديفيد، البالغ 26 عامًا، في محاولة منه لتعزيز قوته الهجومية. ويمتلك اللاعب سجلًا مثيرًا؛ فقد سجل 109 أهداف عبر 232 مباراة خلال فترته مع ناديه السابق ليل الفرنسي، حيث توج إنجازاته برفع لقبي الدوري وكأس السوبر.

ويعتبر ديفيد الهدّاف الأبرز في تاريخ منتخب كندا، برصيد 42 هدفًا، وأسهم بـ 3 أهداف في مونديال قطر 2026 الذي أقيم مؤخرًا.

في موسمه الأول مع يوفنتوس الموسم الماضي، خاض ديفيد 46 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وسجل 8 أهداف، قبل أن يكتسب دقائق قليلة في بداية الموسم الحالي.

سيخوض ديفيد تنافسًا مباشرًا للحصول على مكان أساسي في تشكيلة أتلتيكو مدريد إلى جانب المهاجمين الأرجنتيني خوليان ألفاريز والنرويجي ألكسندر سورلوث، الذي تغيب حاليًا عن الملاعب بسبب إصابة عضلية.

وأشاد الموقع الرسمي للنادي المدريدي بمهارات ديفيد، قائلًا إنه "يلعب عادةً مهاجمًا صريحًا، لكن نقاط قوته تتجاوز بكثير قدرته على إنهاء الهجمات. يتميز جوناثان ديفيد بحركته السريعة، وقدرته على التناغم مع زملائه، وسرعته، وتعدد مهاراته الهجومية".

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