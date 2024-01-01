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خبر : حسام حسن يوقع عقدًا جديدًا مع منتخب مصر حتى 2030

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسام حسن يوقع عقدًا جديدًا مع منتخب مصر حتى 2030



وكالات /سما/

القاهرة/سما- وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على تجديد عقد المدير الفني حسام حسن مع منتخب مصر الأول حتى نهاية كأس العالم 2030 المقررة في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

أعلن الاتحاد المصري القرار الثلاثاء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التجديد يأتي "في إطار حرص الاتحاد على توفير الاستقرار للجهاز الفني للمنتخب الوطني، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة وفق الأهداف والخطط الموضوعة".

تولى حسام حسن، البالغ من العمر 60 عامًا والهدّاف التاريخي للمنتخب، إدارة الفراعنة في مارس 2024. خلال فترة قيادته، قاد المنتخب في 36 مباراة، حقق فيها 22 فوزًا و9 تعادلات و5 هزائم.

أنجز حسام حسن رحلة تاريخية بقيادة منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، محققًا إنجازًا أول في تاريخ الكرة المصرية. وقبل ذلك، وصل به المنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، ليشغل المركز الرابع.

في بطولة كأس العالم 2026، حقق المنتخب المصري أول انتصار له في المسابقة بفوزه على نيوزيلندا 3-1، ثم تجاوز الدور الإقصائي الأول بركلات الترجيح أمام أستراليا. وفي دور الـ16، تقدم على الأرجنتين 2-0 حتى الدقيقة 79، لكن ليونيل ميسي ورفاقه عادوا لقلب النتيجة 3-2.

يستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث سيواجه أنغولا وجنوب السودان في 25 و29 سبتمبر الجاري ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا ملاوي.

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