هيوماين و Reflection AI يوطّران نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة في المملكة

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة هيوماين التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة Reflection AI المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة عن توسيع تعاونهما لتوطين نماذج ذكاء اصطناعي متطورة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إطلاق نماذج Reflection AI في وقت لاحق من هذا العام.

جرى الإعلان عن هذا التعاون خلال فعاليات مؤتمر LEAP 2026 الذي انعقد في الرياض، حيث يجمع بين قدرات هيوماين المتنامية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والنماذج المتقدمة التي طورتها Reflection AI، لتوفير قدرات ذكاء اصطناعي متطورة للعملاء في المنطقة ضمن بيئة حوسبية سيادية بالكامل داخل المملكة.

ووفقاً لخطط التعاون المعلنة، سيتيح النشر الأولي وصول النماذج الأولى من Reflection AI إلى البنية التحتية الموجودة في المملكة، مما يوفر للعملاء الإقليميين إمكانية الاستفادة من نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة ضمن بيئة سيادية، وينفتح الطريق نحو استكشاف تعاون أوسع يشمل نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي السيادي وتوفير قدرات الحوسبة المتطلبة.

وفي هذا السياق، تعتزم الشركتان بحث إمكانية استفادة Reflection AI من قدرات الحوسبة التي توفرها هيوماين لتلبية احتياجات التدريب والاستدلال المستقبلية لنماذجها، بما يدعم توسيع نطاق عمليات تطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بالكامل داخل السعودية.

وذكر طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين، أن نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة بدأت تؤدي دوراً متزايد الأهمية في الطريقة التي تعمل بها القطاعات الحكومية والخاصة على بناء وإدارة قدراتها في الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن التعاون مع Reflection AI يستهدف توسيع هذه الإمكانات من خلال إتاحة نماذج متقدمة في المملكة، وتمكين تخصيصها ونشرها بما يتناسب مع احتياجات الاستخدام الفعلية.

وأوضح أمين أن النماذج الأولية لـ Reflection AI تمثل نقطة انطلاق لما يمكن أن يتطور إلى تعاون أوسع يشمل تطوير النماذج والذكاء الاصطناعي السيادي ونشر حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات والقطاعات.

من جانبه، قال ميشا لاسكين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Reflection AI، إن الشركة ترى في هيوماين شريكاً إستراتيجياً للمساعدة في توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشار إلى أن دمج نماذج Reflection AI وقدراتها في برمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع منصة هيوماين للبنية التحتية والحوسبة، يفتح آفاقاً أمام نشر نماذج قابلة للتخصيص تلبي متطلبات الذكاء الاصطناعي السيادي.

وتستهدف الشركتان من خلال الجمع بين مطوري النماذج والبرمجيات والقدرات الحوسبية المتقدمة داخل المملكة، دعم عمليات الذكاء الاصطناعي بمختلف مراحلها وتعزيز قدرة السعودية على استضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتطويرها وتشغيلها ضمن بنية تحتية سيادية بالكامل.

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