هونر تتجاوز الهواتف الذكية.. نحو منظومة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة هونر عن تحول استراتيجي شامل في توجهاتها التجارية تحت شعار "Dare to Be"، مؤكدة انتقالها من نموذج التركيز على الهواتف الذكية وحدها إلى بناء منظومة عالمية متكاملة تجمع بين أجهزة ذكية متنوعة وروبوتات وبرمجيات من الجيل الجديد، كلها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستند هذه الإستراتيجية الجديدة إلى ما تسميه الشركة "خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع" (ALPHA PLAN: From Vision to Reality)، التي استعرضتها خلال مؤتمر LEAP 2026 المنعقد في الرياض. وتحدد الخطة رؤية هونر لبناء منظومة مفتوحة ومترابطة من الأجهزة، تتجاوز نطاق الهواتف الذكية لتشمل أجهزة حاسوب وأجهزة لوحية وأجهزة قابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة المتصلة، جميعها تعمل بتناغم مع بعضها البعض.

تجسد هذا التحول عدة منتجات جديدة كان أبرزها هاتف "HONOR Robot Phone" الذي يدمج الذكاء الاصطناعي المتطور مع نظام كاميرا روبوتي متقدم قادر على الحركة والاستجابة والتفاعل مع المستخدم والبيئة المحيطة. ويمثل الهاتف إعادة تصور كاملة لدور الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الذكية، إذ لا يقتصر على مزايا وظيفية محدودة بل يصبح جزءًا أساسيًا من طريقة عمل الجهاز وتفاعله مع المستخدمين.

في قلب هذه الرؤية يقف نظام التشغيل الجديد "Agentic OS" الذي طورته الشركة ليكون خطوة متقدمة في تطور البرمجيات لديها. صُمم النظام لفهم احتياجات المستخدم بصورة أعمق، والمساعدة في تنفيذ المهام المعقدة، وجعل التفاعل مع التكنولوجيا أكثر طبيعية واستباقية. كما يوفر النظام ربطًا سلسًا للتجارب بين الأجهزة المختلفة، مما يخلق تجربة موحدة بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم.

في مجال التصوير الفوتوغرافي، أطلقت هونر منظومة "AiMAGE" التي تمثل محورًا رئيسيًا في خارطة الابتكار الجديدة للشركة. تجمع المنظومة بين قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجهاز والسحابة لتقديم تجارب تصوير متطورة. ولتعزيز هذا المسار، أبرمت هونر شراكة استراتيجية مع شركة "ARRI" العالمية المتخصصة في تقنيات صناعة الأفلام والتصوير الاحترافي. تجمع هذه الشراكة بين خبرة "ARRI" العميقة في علوم الصور ومعالجتها وقدرات هونر المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والتصوير الحاسوبي وهندسة الأجهزة، بهدف إتاحة تقنيات تصوير سينمائي احترافية لمستخدمي الهواتف الذكية.

تأتي هذه الإستراتيجية في وقت تشهد فيه هونر نموًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط. وأظهرت أحدث بيانات من شركة Omdia أن شحنات هونر نمت بنسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2026، مما رفعها إلى مركز العلامة التجارية الثانية للهواتف الذكية في المنطقة. يأتي هذا الأداء المتميز في سياق تراجع عام في سوق الهواتف الذكية بالمنطقة بنسبة 13%، مما يعكس القوة النسبية لمحفظة منتجات هونر واستثماراتها في الابتكار والشراكات الاستراتيجية.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من هذا الزخم الإيجابي لبناء أساس قوي لنمو جديد يتجاوز حدود سوق الهواتف الذكية التقليدية، ويمتد إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة المتصلة والتصوير المتقدم. وبإطلاق شعار "Dare to Be"، تؤكد الشركة توجهها الواضح نحو تجاوز الحدود التقليدية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، وتطوير منظومة تكاملية تجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمستخدمين، بما يتيح للإنسان والتكنولوجيا العمل معًا بكفاءة وذكاء أعلى.

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