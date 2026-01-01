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موضة وفن

خبر : هيفاء وهبي بإطلالة كوتور مستوحاة من زي النادلة

الأربعاء 02 سبتمبر 2026 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيفاء وهبي بإطلالة كوتور مستوحاة من زي النادلة



وكالات /سما/

بيروت/سما- اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إطلالة غير تقليدية لأحدث أعمالها المصوّرة ببيروت، حيث ارتدت تصميماً مستوحى من ملابس نادلات المطاعم، من تصميم المصمم اللبناني رامي سلمون.

جمع التصميم بين الطابع الكلاسيكي لزي الخدمة وعناصر عصرية؛ حيث اعتمد على قماش الكريب بدرجة أخضر فاتح، مع جاكيت علوية مزودة بأزرار وربطات بيضاء، وتنورة مزينة بطيات "بليسيه"، ومريول أبيض منفذ بخيوط براتّو عالية الجودة. وتضمنت الإطلالة أيضاً فتحة صدر وجوارب سوداء شفافة.

استغرق إنجاز هذا التصميم 24 ساعة فقط بين وضع الفكرة وتنفيذها، باتباع معايير الكوتور الفاخرة والاعتماد على الحرفية اليدوية. أشار سلمون إلى أن تعاونه مع وهبي يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما أسهم في تسهيل التواصل والعمل المشترك بينهما، وأتاح له معرفة أسلوبها وتطور رؤيتهما المشتركة.

أكملت وهبي إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، ومكياج ركّز على تحديد العينين بالكحل الأسود وأحمر شفاه زهري اللون. وأضافت إلى الزي مجموعة مجوهرات منها طقم مستوحى من تصميم حبات الكرز.

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