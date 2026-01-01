معرض "السعودية الرقمية" يكشف عن حلول حكومية ذكية ضمن LEAP 2026

وكالات /سما/

الرياض/سما- شهد معرض "السعودية الرقمية" المقام ضمن فعاليات مؤتمر LEAP 2026 حركة رقمية موسعة في اليوم الثاني من المشاركة، تمحورت حول إطلاق عدد من المبادرات والحلول الحكومية، إلى جانب توقيع اتفاقيات وفهوم تعاون، وعرض نماذج وقصص إنجاز تجسد التطور السريع لمنظومة الحكومة الرقمية في السعودية.

قدمت الجهات الحكومية المشاركة نماذج متطورة تجمع بين التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية، بهدف زيادة فعاليتها وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإعلام عن إطلاق منصة قطاعية تهدف إلى توحيد الخدمات الإعلامية وتقوية الربط بين الجهات ذات الصلة.

من جانبها، أطلقت وزارة الحج والعمرة تحولًا سحابيًا شاملًا لمنظومة "نسك الرقمية"، الخطوة التي من شأنها تحسين مرونة البنية التقنية وضمان استقرار الخدمات الرقمية المتاحة للحجاج والمعتمرين. وبهدف توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مساعدًا صوتيًا ذكيًا يُدعى "Namaa AI" لمنصة "نما"، ليمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات بسهولة أكبر وتعزيز تفاعلهم الرقمي معها.

وفي مجال التحقق من سلامة المنتجات، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة "Pro-Verifier" للتحقق الذكي من المنتجات، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحص بيانات المنتجات ومطابقتها مع المعلومات المسجلة رسميًا، بغية تحسين جودة عمليات التحقق وتعزيز أمان البيانات.

شهد المعرض أيضًا توقيع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة "دارينت"، كما عرضت المديرية العامة للدفاع المدني قصة نجاح بعنوان "مستقبل الدفاع المدني"، ضمن سلسلة عروض وجلسات أبرزت نماذج التحول الرقمي وتوظيف التقنيات المتقدمة في الأجهزة الحكومية.

احتضن المعرض كذلك جلسة نقاشية بعنوان "التراث والتحول الرقمي في المملكة"، ركزت على دور الحلول الرقمية في تطوير قطاع التراث والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني، وتضمنت استعراضًا لعدد من التجارب والأنماط المرتبطة بالتحول الرقمي في هذا المجال.

وكان من أبرز نقاط المعرض تكريم 62 جهة حكومية أتمّت إدماج خدماتها في التطبيق الموحد "توكلنا"، مما يعكس التقدم الذي تحققه السعودية في توحيد الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إليها من خلال واجهة رقمية موحدة أكثر تكاملًا.

ويستمر معرض "السعودية الرقمية" طيلة مؤتمر LEAP 2026 في عرض المبادرات والتجارب الرقمية الحكومية والتركيز على الحلول والتقنيات الجديدة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقوية الربط بين الجهات، معكسًا بذلك تسارع رحلة التحول الرقمي في المملكة وتثبيت مركزها في ميدان الحكومة الرقمية.

اقرأ أيضًا: