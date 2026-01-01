هيوماين و Brain Co توحدان جهودهما لنشر حلول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات السعودية

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة هيوماين، إحدى المنصات المتخصصة في توفير نماذج وقدرات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، عن توقيع اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة Brain Co، وذلك بهدف تطوير وتسويق حلول متكاملة للذكاء الاصطناعي موجهة للمؤسسات والجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

ينصبّ التعاون على تسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويلها من استخدامات معزولة وجزئية إلى تطبيقات عملية شاملة تندمج في بيئات الإنتاج والعمليات الحيوية للمؤسسات، بما يعزز فعالية استثماراتها في المجال الرقمي.

وتجمع الشراكة بين البنية التحتية المتطورة التابعة لهيوماين ومنصتها "HUMAIN Brain" من جهة، وما تقدمه Brain Co من خبرات في الذكاء الاصطناعي الوكيلي وأتمتة سير العمل وتطبيقات المؤسسات من جهة أخرى. وسيسهم هذا التكامل في بناء حلول موحدة قابلة للتطبيق الفوري داخل بيئات المؤسسات المختلفة.

على صعيد تقسيم المسؤوليات، تتحمل هيوماين قيادة العمليات التسويقية والتواصل المباشر مع العملاء، فضلًا عن دمج المنصات وتنفيذ الحلول في السوق السعودي. وفي المقابل، توفر Brain Co خبراتها التقنية المتخصصة والموارد اللازمة لدعم تطوير ونشر هذه الحلول المشتركة.

وفي مرحلة البدء، سينصبّ التركيز على المشاريع الموجهة للقطاع المؤسسي والحكومي، مع إعطاء الأولوية لتطبيقات تتعلق بوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة وآليات تبسيط سير العمل الإداري وإدراج النماذج المتقدمة ضمن العمليات التشغيلية الراهنة.

يعكس هذا التوجه استراتيجية هيوماين في توسيع نطاق عروضها من خلال ربط عناصر النظام الكامل - البنية التحتية والنماذج والمنصات والتطبيقات - في حلول موحدة جاهزة للتطبيق الفوري. وستقدم منصة "HUMAIN Brain" البيئة التقنية لمزج قدرات الذكاء الاصطناعي مع بيانات ومسارات العمل الخاصة بالعميل، بينما توفر تقنيات Brain Co الأساس لبرامج ذكاء اصطناعي وكيلة مصممة وفق المتطلبات التشغيلية لكل منظمة.

قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لهيوماين: "السباق في ساحة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سيحسم داخل عمليات العمل ذاتها. القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في الوصول إلى نماذج قوية، بل في تحويل هذا الذكاء إلى أنظمة تفهم السياق وتتخذ الإجراءات وتحقق نتائج قابلة للقياس. من خلال ضم منظومة هيوماين المتكاملة للذكاء الاصطناعي مع قدرات Brain Co في الذكاء الوكيلي وحلول المؤسسات، ننجح في توفير سبيل مباشر لتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق عريض داخل المنظمات".

من ناحيته، أشار فواز فاروقي، المستشار الأول في Brain Co، إلى أن "التعاون يجمع بين قدرات متناسقة عبر منظومة الذكاء الاصطناعي المؤسسي. بدمج تقنيات Brain Co للذكاء الوكيلي وسير العمل المحسّن مع نماذج هيوماين ومنصتها وبنيتها التحتية، نستطيع بناء حلول تربط تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بصورة مباشرة بالعمليات والتطبيقات التي تعتمد عليها المؤسسات يوميًا".

ويتضمن الإطار المشترك للتعاون آلية منسقة لاكتشاف وتطوير وتسويق حلول ذكاء اصطناعي موجهة للقطاع المؤسسي، بما يمنح الشركتين المرونة للاستجابة السريعة لتطور احتياجات العملاء ومتطلباتهم التشغيلية. وتتطلع الشراكة إلى تسريع طرح تطبيقات عملية فعّالة للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية.

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