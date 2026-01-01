هارتس: إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة بغزة إثر صعوبة إدخال قواتها لمناطق سيطرة حماس

القدس المحتلة / سما /

يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في إدخال قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة، بسبب اكتظاظ النازحين الغزيين فيها وإمكانية تعرفهم على دخول غرباء إلى مناطقهم.

ورجح المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأربعاء، أنه على هذه الخلفية تستخدم إسرائيل ميليشيات عميلة لها في تنفيذ عمليات، وأنه توجد ميليشيتان كهذه على الأقل في مدينة غزة، وانتقلت عائلاتها إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، شرقي "الخط الأصفر" خوفا من استهداف حماس لها.

وكانت الصحيفة قد نشرت، قبل حوالي أسبوعين، تقريرا حول استخدام إسرائيل لهذه الميليشيات العميلة، ونقلت عن جنود إسرائيليين قولهم إنهم يطالَبون بمرافقة عناصر هذه الميليشيات أثناء تنفيذها "عمليات تشمل جرائم حرب".

وشارك عناصر في هذه الميليشيات، أمس، حسب هرئيل، في عملية عسكرية إسرائيلية، نفذها عناصر الشاباك، شملت اختطاف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، معين العرابيد، في مدينة غزة، ونقله إلى إسرائيل، وتخلل ذلك قصف جوي إسرائيلي لحماية عناصر الشاباك وعناصر الميليشيا العميلة.

وأضاف هرئيل أن لحماس عدة أجهزة تعمل في مجال الأمن الداخلي في القطاع، ومهمة أحد هذه الأجهزة تتركز في جمع المعلومات عن الجيش الإسرائيلي والشاباك من مصادر علنية ومصادر استخباراتية، ويركز جهاز آخر، يقوده العرابيد، على رصد عملاء وجواسيس لإسرائيل.

واعتبر هرئيل أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لخطف قيادي مثل العرابيد، وأن التحقيق معه من شأنه أن يكشف عن المعلومات التي بحوزة حماس عن عملاء إسرائيل في القطاع حاليا، ورجح أن حماس ستنفذ خطوات الآن من أجل تقليص الضرر الاستخباراتي الذي يسببه اختطاف العرابيد.

وأضاف هرئيل أن ناشطين مجهولين بالنسبة لإسرائيل يقودون حماس حاليا، "لكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على حماس، وفعليا وبالرغم من ضعف حماس العسكري، فإن الحركة لا تزال تسيطر في القطاع بشكل كبير".

وأشار إلى أن خطة النقاط الـ15 التي قدمها "مجلس السلام" الدولي في القطاع، وهي خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم تنفذ حتى الآن، إذ أن إسرائيل رفضتها، وحماس لم تتراجع عن سيطرتها على الحكم في القطاع.

وأضاف هرئيل أن يوجد جمود حاليا في المحادثات، "وإذا لم يعد ترامب يبدي اهتماما بما يحدث، ثمة شك إذا كانت الأمور ستتحرك في القناة السياسية في القطاع قبل الانتخابات الإسرائيلية، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل".